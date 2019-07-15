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Posted 15 июля 2019, 07:56

Published 15 июля 2019, 07:56

Modified 17 октября 2022, 20:05

Updated 17 октября 2022, 20:05

Аты-баты, не нужны стройбаты: в Башкирии накопился призывной резерв из 2500 судимых

15 июля 2019, 07:56
По итогам весеннего призыва выявлен ряд недостатков.

Сегодня, 15 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии военком республики Игорь Харченко рассказал об итогах весеннего призыва.

По данным Башвоенкомата, медицинское освидетельствование прошли 20426 человек, из них были признаны годными к военной службе 14217 человек и 3935 – годными с ограничениями по состоянию здоровья. Освобожден от призыва 4191 человек, не годными к службе признаны 254 человека.

Как отметил Игорь Харченко, в нашей республике также есть призывной резерв, состоящий из граждан со снятой или погашенной судимостью, их 2500 человек. Однако Генштаб пока наряд на них не присылает. Такова тенденция тенденция последних лет.

В конечном итоге весной текущего года из нашей республики были призваны в армию 6805 человек. 9628 ребят получили отсрочки от призыва по разным причиной – в основном в связи с учебой.

В ходе общения с призывниками выяснилась странная деталь. Часть из них ранее проходили обучение в ДОСААФ, при этом 952 человека получили водительские удостоверения категории С. Однако только десять курсантов смогли сдать экзамен по вождению с первого раза.

Военком также отметил проблему с недостатком вакцин от менингита и пневмококковой инфекции, которые нужно делать призывникам. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил минздраву решить данный вопрос.

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