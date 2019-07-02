В Уфе снова осудят бывшего уголовника из «галимовской бригады»

В октябре 2018 года он избил мужчину кастетом, после чего отвез в частную медицинскую клинику, где заставил солгать в получении травм от падения с лестницы. Опасаясь за свою жизнь и зная, что обвиняемый обладает криминальным авторитетом, мужчина перечислил ему 10 тысяч рублей.