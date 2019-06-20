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Власти России планируют ввести новый штраф для автовладельцев

20 июня 2019, 10:24
Фото: pxhere.com
Члены Кабинета министров Российской Федерации предложили штрафовать на 2 500 рублей водителей, которые пытаются проехать по платной трассе без оплаты.

Чиновники рассматривают возможность введения системы «свободный поток». Об этом информирует RNS.

Система «свободный поток» должна улучшить контроль за сбором денег. Инициаторы проекта считают, что плату с автомобилистов необходимо собирать, когда те выезжают с платной дороги.

Переход на новую систему потребует внесения поправок в законы. В рамках нынешнего законодательства введение постоплатного режима движения не представляется возможным.

Собранные с водителей штрафы могут быть переданы в бюджет региона, на земле которого пролегает платная дорога. Данную инициативу обсудят члены президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Произойдет это 20 июня.

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