Власти России планируют ввести новый штраф для автовладельцев

Система «свободный поток» должна улучшить контроль за сбором денег. Инициаторы проекта считают, что плату с автомобилистов необходимо собирать, когда те выезжают с платной дороги.
Переход на новую систему потребует внесения поправок в законы. В рамках нынешнего законодательства введение постоплатного режима движения не представляется возможным.
Собранные с водителей штрафы могут быть переданы в бюджет региона, на земле которого пролегает платная дорога. Данную инициативу обсудят члены президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Произойдет это 20 июня.