Обзор недели: Алсу на «Сердце Евразии» и салют, партийные скандалы, стрельба и пикеты

У региональной компартии, которая старше «Единой России» почти на 90 лет не обошлось без скандала. Партия Роста неожиданно оставила без своей поддержки Евгению Куцуеву. Без интриги обошлись с решением выдвинуть своего кандидата в Справедливой России. От владения модельным агентством до руководства регионом одни Выборы — примерно так видимо рассуждали и в Партии зеленых, которые выдвинули Санию Тимасову своим кандидатом.