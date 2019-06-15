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Posted 15 июня 2019, 03:00

Published 15 июня 2019, 03:00

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Обзор недели: Алсу на «Сердце Евразии» и салют, партийные скандалы, стрельба и пикеты

15 июня 2019, 03:00
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Медиакорсеть напоминает о важных событиях текущей недели

12 июня в Уфе отмечали три праздника: День России, День города и день рождения Салавата Юлаева. Журналисты Башкирии всю неделю следили за политическими событиями и знакомили своих читателей с будущими кандидатами на Выборы Главы региона.

У региональной компартии, которая старше «Единой России» почти на 90 лет не обошлось без скандала. Партия Роста неожиданно оставила без своей поддержки Евгению Куцуеву. Без интриги обошлись с решением выдвинуть своего кандидата в Справедливой России. От владения модельным агентством до руководства регионом одни Выборы — примерно так видимо рассуждали и в Партии зеленых, которые выдвинули Санию Тимасову своим кандидатом.

Для тех, кто хотел бы ознакомиться со всеми кандидатами сразу и с политической повесткой в регионе — большой аналитический материал нашего корреспондента.

Кандидаты известны, можно салютовать и петь под песни Надежды Бабкиной: «Время наступит — полюбишь, поздно уж будет тогда». Даже непогода не помешала гостям и зрителям фестиваля «Сердце Евразии». Алсу стала "Народной", солист "Пиццы" Заслуженным - артистами Республики Башкортостан.

Кроме салюта на проходящей неделе стреляли и в центре города. Причем убит молодой человек за невыполненные посреднические услуги по зачетам и экзаменам. Эта новость отвлекла горожан от сбежавшей в Салавате с 23 миллионами рублей кассирши.

Три увольнения заинтересовали наших корреспондентов: Путин уволил генералов после пикетов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе, где журналисты требовали свободу коллеге Ивану Голунову. Также уволены два специалиста в Уфе: генеральный директор Фонда жилищного строительства в РБ и водитель троллейбуса за селфи на рабочем месте. После пикета обманутых дольщиков увольнений не наблюдалось.

Социальная тема всегда обсуждаема. На этой теме большой материал про судьбу юных мамочек-сирот.

Пока зарубежные СМИ писали о Башкирии, наш обозреватель написал материал «Заточка зрения: какие фильмы о Донбассе пытались показать в России?». Рекомендуем почитать, тем более погода портится, ожидается мороз.

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