Обзор недели: Алсу на «Сердце Евразии» и салют, партийные скандалы, стрельба и пикеты

Posted 15 июня 2019, 03:00
Published 15 июня 2019, 03:00
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
12 июня в Уфе отмечали три праздника: День России, День города и день рождения Салавата Юлаева. Журналисты Башкирии всю неделю следили за политическими событиями и знакомили своих читателей с будущими кандидатами на Выборы Главы региона.
У региональной компартии, которая старше «Единой России» почти на 90 лет не обошлось без скандала. Партия Роста неожиданно оставила без своей поддержки Евгению Куцуеву. Без интриги обошлись с решением выдвинуть своего кандидата в Справедливой России. От владения модельным агентством до руководства регионом одни Выборы — примерно так видимо рассуждали и в Партии зеленых, которые выдвинули Санию Тимасову своим кандидатом.
Для тех, кто хотел бы ознакомиться со всеми кандидатами сразу и с политической повесткой в регионе — большой аналитический материал нашего корреспондента.
Кандидаты известны, можно салютовать и петь под песни Надежды Бабкиной: «Время наступит — полюбишь, поздно уж будет тогда». Даже непогода не помешала гостям и зрителям фестиваля «Сердце Евразии». Алсу стала "Народной", солист "Пиццы" Заслуженным - артистами Республики Башкортостан.
Три увольнения заинтересовали наших корреспондентов: Путин уволил генералов после пикетов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе, где журналисты требовали свободу коллеге Ивану Голунову. Также уволены два специалиста в Уфе: генеральный директор Фонда жилищного строительства в РБ и водитель троллейбуса за селфи на рабочем месте. После пикета обманутых дольщиков увольнений не наблюдалось.
Пока зарубежные СМИ писали о Башкирии, наш обозреватель написал материал «Заточка зрения: какие фильмы о Донбассе пытались показать в России?». Рекомендуем почитать, тем более погода портится, ожидается мороз.