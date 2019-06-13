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Posted 13 июня 2019, 11:25

Published 13 июня 2019, 11:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Президент России уволил двух генералов полиции за Ивана Голунова

13 июня 2019, 11:25
Фото: Mkset.ru
Указ размещен на официальном сайте президента России.

Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности генерал-майора полиции Юрия Девяткина – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве и генерал-майора полиции Андрея Пучкова – начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве.

Напомним, Иван Голунов 6 июня был задержан в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В ходе личного досмотра и обыска квартиры Голунова обнаружила несколько свертков с наркотиками. Однако сам журналист отрицал свою вину и требовал провести ряд экспертиз. А также он заявил о том, что полицейские применили физическую силу в отношение него.

11 июня, стало известно, что уголовное дело Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. До этого момента журналист находился под домашним арестом.

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#Новости#Гражданский протест#Злата Зукович#Политика
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