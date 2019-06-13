Президент России уволил двух генералов полиции за Ивана Голунова

Posted 13 июня 2019, 11:25
Published 13 июня 2019, 11:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности генерал-майора полиции Юрия Девяткина – начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Москве и генерал-майора полиции Андрея Пучкова – начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве.
Напомним, Иван Голунов 6 июня был задержан в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
В ходе личного досмотра и обыска квартиры Голунова обнаружила несколько свертков с наркотиками. Однако сам журналист отрицал свою вину и требовал провести ряд экспертиз. А также он заявил о том, что полицейские применили физическую силу в отношение него.
11 июня, стало известно, что уголовное дело Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. До этого момента журналист находился под домашним арестом.