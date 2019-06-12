«Нет заказухе»: в Уфе второй раз вышли на пикеты в связи с делом журналиста Голунова

- Несмотря на то, что дело Ивана Голунова прекратили, мы решили не останавливаться. Потому что его дело – один из многих тысяч подобных дел, мы решили проявить солидарность другим незаконно осужденным заключенным. Люди реагировали на нас, подходили, спрашивали. В целом, пикеты прошли мирно. Только один полицейский подошел и вежливо попросил уйти в другое место. Объяснил он это тем, что здание МВД – не место для акций, - рассказала наша коллега Надежда Абдрашитова.