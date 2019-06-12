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Posted 12 июня 2019, 11:12

Published 12 июня 2019, 11:12

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

«Нет заказухе»: в Уфе второй раз вышли на пикеты в связи с делом журналиста Голунова

12 июня 2019, 11:12
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
С журналистка сняли обвинения, но представители уфимских изданий решили не отменять мероприятие. В нем также приняли участие журналисты Mkset.ru.

8 уфимских представителей СМИ – Дарья Кучеренко, Лида Богатырева и Наталья Павлова («Коммерсант-Уфа»), Руслан Валиев («Эхо Москвы в Уфе»), Надежда Абдрашитова и Артур Салимов («Медиакорсеть»), а также независимый журналист Марат Гареев сегодня вышли на улицы Уфы одиночными пикетами. Акции состоялись возле здания республиканского МВД, а также в сквере им. Ленина в течение часа.

Главный редактор "Коммерсант-Уфа" Наталья Павлова
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

В руках они держали плакаты со словами «Защитили Ивана – защитим Конституцию», «Силовики должны ответить за сфабрикованные дела», «Полицейский! У тебя тоже есть УМ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ!», «Нет «заказухе» в журналистике! Нет «заказухе» в МВД!», «Честный мент – не только в кино», «Полицейский, помни о Конституции! Ты на страже ЗАКОНА, а не беззакония!»

Выпускающий редактор сетевого издания "Медиакорсеть" Надежда Абдрашитова
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

- Несмотря на то, что дело Ивана Голунова прекратили, мы решили не останавливаться. Потому что его дело – один из многих тысяч подобных дел, мы решили проявить солидарность другим незаконно осужденным заключенным. Люди реагировали на нас, подходили, спрашивали. В целом, пикеты прошли мирно. Только один полицейский подошел и вежливо попросил уйти в другое место. Объяснил он это тем, что здание МВД – не место для акций, - рассказала наша коллега Надежда Абдрашитова.

Журналист издания "Коммерсант-Уфа" Лида Богатырева
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Это вторая акция уфимских журналистов в связи с делом Ивана Голунова. Первые пикеты состоялись 8 июня. До этого одиночным пикетом к зданию МВД республики вышел юрист уфимского штаба Навального Федор Телин.

Шеф-редактор "Эхо Москвы в Уфе" Руслан Валиев
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Напомним, Иван Голунов 6 июня был задержан в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Корреспондент издания "Коммерсант - Уфа" Дарья Кучеренко
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Полиция в ходе личного досмотра и обыска квартиры Голунова обнаружила несколько свертков с наркотиками. Однако сам журналист отрицал свою вину и требовал провести ряд экспертиз. А также он заявил о том, что полицейские применили физическую силу в отношение него.

Независимый журналист Марат Гареев
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

После массовых протестов по всей стране, вчера, 11 июня, стало известно, что уголовное дело Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев. До этого момента журналист находился под домашним арестом.

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