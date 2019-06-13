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Posted 13 июня 2019, 12:11

Published 13 июня 2019, 12:11

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Башкирия в зарубежных СМИ: насилие, рэп, мёд и радикальный ислам

13 июня 2019, 12:11
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Медиакорсеть проанализировала крупнейшие мировые издания за последние полгода и как они писали о нашей республике.

Washington Post (CША): Изнасилование дознавательницы и движение MeToo

В нем рассказывается о движении БашФем в Уфе, и том, как регион, в котором превалирует число верующих мусульман, «столкнулся с необходимостью обсуждения вопросов о защите прав женщин» и декриминализации насилия.

Журналистка, как и многие ее российские коллеги, называет дело «исключительным» и «беспрецедентным». Одна из героинь статьи — известная уфимская ЛГБТ-активистка, куратор галереи X-MAX, директор Музея советского быта Кристина Абрамичева.

Вывод, который делает журналистка, несколько неутешительный. Регион упоминается в свете скандалов с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, конфликта с журналистом Иваном Колпаковым, после которого он вновь восстановился на работе (Колпаков на одной из вечеринок якобы приставал к своей коллеге).

- Однако протестные акции, одиночные пикеты и другие методы борьбы с системой, в которой «нормально, когда женщину не слышат», это куда лучше, чем ничего, - отмечают в сообществе БашФем.

«Мы молодая демократия. Мы бы предпочли каплю в океане, а не каплю», - говорит активистка Юлия Китова.

The New York Times (США): Рэпер Face как любимец оппозиции и либеральных журналистов

Популярный рэпер из Уфы Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face, а также другие наши земляки - группа Boulevard Depo, тоже попали в поле зрения одного из ведущих мировых СМИ.

Феномен российского рэпа, его популярности, альтернативы и свободы - вот что заинтересовало журналиста издания Ивана Нечепуренко. Его статья, опубликованная 21 мая, так и называется - «Российская молодежь открывает рэп. Кремль встревожен».

Среди героев статьи также значатся рэперы Oxxxymiron (Оксимирон), Big Baby Tape (Биг Бэйби Тэйп), Gone Fludd (Гон Флад).

О значительном влиянии Фейса, который, к слову, и сам называет себя «лицом молодежи», говорит один из его недавних альбомов «Пути неисповедимы». Альбом изобилует критикой современной власти и в нем часто можно встретить пассажи вроде «У свободы слова здесь пожизненное, это Россия», «Нищета и Фемида-богохульница» и так далее.

Aftenposten (Норвегия): Башкирия и радикальным ислам при Путине

22 января, после теракта в Осло, на сайте норвежского «Афтенпостен» вышла статья «В Башкортостане крепнет радикальный ислам». Напомним, 17 января в Осло 20-летний мужчина напал с ножом на посетительницу магазина в центре города. Женщина выжила. Позже парень, оказавшийся выходцем из Башкирии, признался, что планировал теракт и «хотел убить как можно больше людей».

Журналисты издания задаются вопросом, может ли регион, в котором проживает преимущественно мусульманское население, стать новым очагом терроризма. Судя по выводу экспертов по безопасности и журналистов, может:

- Вследствие двух чеченских войн на соседних северокавказских территориях началась исламская радикализация. В то же время при президенте Путине окреп российский национализм. Поэтому мусульмане Башкортостана вдохновились тем, как разрастаются другие исламские общества и вдобавок начали ощущать недовольство, что постоянно оказываются в тени российского национализма, который их не принимает. Из-за этого позиции радикального ислама укрепились и в Башкортостане.

Это цитата исследовательницы Норвежского института международных отношений Юлии Вильхельмсен.

А вот что думает по этому поводу ее коллега Пол Колсте, эксперт по России и профессор Университета Осло:

- Башкирия больше всех выступала вместе с Татарстаном и Чечней. Поэтому Башкортостану дали значительную степень независимости, но Путин, придя к власти, сильно ее ограничил.

Тем не менее, в статье утверждается, что в республике на протяжении десятилетий не было радикального сепаратизма, например, как в Чечне, однако почва для распространения радикального ислама есть.

«Fenghuang wang» («Феникс», Китай): страна мёда - Башкирия

5 мая на сайте крупнейшего китайского СМИ «Феникс» появилась статья с риторическим заголовком-вопросом «Разве в России есть только медведи? Как насчет превосходного меда?».

- С давних времен Башкортостан известен как «страна меда», его история пчеловодства и сбора меда насчитывает несколько тысяч лет. В царское время регион всегда был «страной» меда высшего качества. В «Травнике Шэнь-нуна» мед обозначается как продукт высшего сорта, считалось, что «его продолжительный прием в пищу улучшает самочувствие и продлевает жизнь», - пишет «Феникс».

Издание подробно описывает все виды башкирского меда, рассказывая со смаком о его вкусе и полезных свойствах, в очередной раз закрепляя славу Башкортостана как изобильного медового края.

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