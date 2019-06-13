Башкирия в зарубежных СМИ: насилие, рэп, мёд и радикальный ислам

О значительном влиянии Фейса, который, к слову, и сам называет себя «лицом молодежи», говорит один из его недавних альбомов «Пути неисповедимы». Альбом изобилует критикой современной власти и в нем часто можно встретить пассажи вроде «У свободы слова здесь пожизненное, это Россия», «Нищета и Фемида-богохульница» и так далее.