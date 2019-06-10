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Posted 10 июня 2019, 05:48

Published 10 июня 2019, 05:48

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

«Я/Мы Иван Голунов»: заявление редакции Медиакорсети

10 июня 2019, 05:48
Фото: Mkset.ru
Редакция Медиакорсети присоединяется к акции поддержки журналистов в защиту Ивана Голунова.

Друзья! Эти выходные дни были серьезным испытанием для нашего общества.

Пока Владимир Путин приветствовал участников Питерского форума-2019 словами: «…государственные деятели, авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства»,

в Москве задержали нашего коллегу, журналиста Ивана Голунова.

Все, кто не смог остаться равнодушным, кто понимает, что завтра на месте Ивана могут оказать другие журналисты, организовали пикеты и вышли на улицы своих городов с плакатами.

Все не зря, суд определил нашего товарища под домашний арест. Но — это еще не свобода.

Потому сегодня «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК — три главные деловые газеты России — вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Ивана Голунова. На обложке написано «Я/Мы Иван Голунов».

Фото: TJournal.

Журналисты Медиакорсети не остаются в стороне. Ранее мы вышли на серию одиночных пикетов в знак солидарности с коллегой.

Сегодня наше издание также «Я/Мы Иван Голунов»: Лилия Клюковская, Разиф Абдуллин, Надежда Валитова, Татьяна Майорова, Артур Салимов, Андрей Королев, Марат Хасанов, Минзаля Аскарова, Мария Кравцова.

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