«Я/Мы Иван Голунов»: заявление редакции Медиакорсети

Posted 10 июня 2019, 05:48
Published 10 июня 2019, 05:48
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Друзья! Эти выходные дни были серьезным испытанием для нашего общества.
Пока Владимир Путин приветствовал участников Питерского форума-2019 словами: «…государственные деятели, авторитетные политики и эксперты, представители деловых и научных кругов обстоятельно обсудят перспективы российской и глобальной экономики, обменяются мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства»,
в Москве задержали нашего коллегу, журналиста Ивана Голунова.
Потому сегодня «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК — три главные деловые газеты России — вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Ивана Голунова. На обложке написано «Я/Мы Иван Голунов».
Журналисты Медиакорсети не остаются в стороне. Ранее мы вышли на серию одиночных пикетов в знак солидарности с коллегой.
Сегодня наше издание также «Я/Мы Иван Голунов»: Лилия Клюковская, Разиф Абдуллин, Надежда Валитова, Татьяна Майорова, Артур Салимов, Андрей Королев, Марат Хасанов, Минзаля Аскарова, Мария Кравцова.