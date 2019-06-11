Отстояли: Глава МВД России решил прекратить дело Голунова после массовых протестов

Наоборот, вместо неё есть злость на коррумпированных силовиков, которые решая свои шкурные вопросы, создали проблему всему режиму. В принципе, Кремль ещё может выкрутиться. Для этого надо самому быстро провести разбирательство и наказать виновных. Причём это должны быть не стрелочники. Головы должны полететь с самого верха.