Отстояли: Глава МВД России решил прекратить дело Голунова после массовых протестов

Posted 11 июня 2019, 14:16
Published 11 июня 2019, 14:16
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Уголовное дело в отношении журналиста издания прекращено в связи с недоказанностью вину. Он будет освобожден из-под домашнего ареста уже сегодня, 11 июня, заявил министр.
Вот как звучит официальное объявление МВД России:
«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты.
Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина.
На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.
Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — заявил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.
Напомним, акция в защиту Ивана Голунова была беспрецедентной: журналисты разных регионов страны, (включая Уфу) и мира выходили на пикеты, устраивали акции протеста, впервые за всю историю российских СМИ деловые издания - Коммерсант, РБК и Ведомости выпустили одинаковые обложки первых полос в защиту Ивана Голунова.
В День России, 12 июня, в Москве планировалось шествие в защиту журналиста, несправедливо обвиненного в сбыте крупной партии наркотиков.
Уже известно, что начальник ОВД по Западному округу Москвы (сотрудники этого ОВД задерживали журналиста) уволен с работы. Задерживавших журналиста полицейских отстранили от службы.
Глава СПЧ также призвал найти и наказать виновных в появлении дела Ивана Голунова .
«Мы убеждены в том, что это не должно стать точкой в данной истории, потому что те, кто виновны в этом издевательстве над законом, должны предстать перед судом», — сказал он.
Вот что пишет известный политолог Аббас Галлямов в Facebook:
- Растерянность властей связана с двумя факторами. Во-первых, они не ожидали, что протест окажется столь яростным. Во-вторых, Кремлю самому очевидно, что дело - заказное, а протестующие правы. Давить на недовольных в этой ситуации достаточно сложно. Для этого нужна внутренняя убеждённость в собственной правоте, а ее нет и в помине.
Наоборот, вместо неё есть злость на коррумпированных силовиков, которые решая свои шкурные вопросы, создали проблему всему режиму. В принципе, Кремль ещё может выкрутиться. Для этого надо самому быстро провести разбирательство и наказать виновных. Причём это должны быть не стрелочники. Головы должны полететь с самого верха.
Напомним, что о задержании Голунова стало известно утром 7 июня.