В Москве полиция задержала участников акции в поддержку Ивана Голунова

В 15:06 по информации ОВД-Инфо задержанным стало плохо в автозаке, который около часа стоит у ОВД "Таганский". Там находится около 30 человек. По словам одной из задержанных Анны Наринской, люди стоят из-за нехватки мест, но полиция даже не пускает их в туалет. Задержанные вызвали скорую помощь, среди них четверо несовершеннолетних.