В Москве полиция задержала участников акции в поддержку Ивана Голунова

Posted 12 июня 2019, 14:10
Published 12 июня 2019, 14:10
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Более 1200 человек вышли на московские улицы на согласованную властями акцию в поддержку Ивана Голунова, несмотря на то, что журналиста к этому времени освободили. Полицейские задержали около 400 человек, сообщает «Новые Известия».
В телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва» появилась информация, что мероприятие запланировали до освобождения Голунова и решили не отменять. При этом полностью сняли с себя полномочия ее инициаторов, так как согласовать марш с мэрией Москвы не удалось.
В обед телеграм-канал OpenMedia сообщил, что переход к Петровке заблокировал автозак. Среди задержанных журналистов – Илья Жегулев и Андрей Перцев, а также журналисты Reuters, газеты "Коммерсант", радиостанции «Эхо Москвы», телеканала "Дождь "и "МБХ-Медиа", издания "Батенька, да вы трансформер". Среди задержанных оказались политики Алексей Навальный и Алексей Гаскаров. В ОВД "Северное Измайлово", куда отвезли часть задержанных, полиция не пускает адвоката "Апологии протеста" Григория Червонного.
Вскоре канал RTVi опубликовал видео, на котором полицейские при задержании человека бьют его головой о железный столб. «Эхо Москвы» сообщает, что бойцы Росгвардии использовали дубинки, людей обливали водой из поливальных машин.
Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов отметил, что задержание журналистов, выполняющих задания редакций, незаконно.
В 15:06 по информации ОВД-Инфо задержанным стало плохо в автозаке, который около часа стоит у ОВД "Таганский". Там находится около 30 человек. По словам одной из задержанных Анны Наринской, люди стоят из-за нехватки мест, но полиция даже не пускает их в туалет. Задержанные вызвали скорую помощь, среди них четверо несовершеннолетних.
- Не будет ничего зазорного, если вот теперь знамя борьбы за права и свободы подхватит кто-то из политиков, захочет использовать поднятую волну для борьбы за "прекрасную Россию будущего", для освобождения других политзаключенных, смягчения статьи 228 и т.п. — почему нет. - написал в своём телеграм-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Напомним, сегодня также в Уфе состоялись одиночные пикеты журналистов уфимских изданий, которые выразили солидарность корреспонденту Ивану Голунову, а также выступили против полицейского произвола.