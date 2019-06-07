Журналист Иван Голунов задержан в Москве из-за наркотиков

Posted 7 июня 2019, 17:38
Published 7 июня 2019, 17:38
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По сообщению адвоката журналиста, у него нашли мефедрон, который могли подкинуть, информирует газета «Известия».
Юрист отметил, что во время задержания Голунов оказывал сопротивление. Сам журналист отрицает все обвинения в свой адрес. Скорее всего, следствие будет ходатайствовать об его аресте.
Правоохранители сообщают, что у Голунова при себе было обнаружен примерно 4 грамма наркотического вещества.