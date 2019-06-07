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Posted 7 июня 2019, 17:38

Published 7 июня 2019, 17:38

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Журналист Иван Голунов задержан в Москве из-за наркотиков

7 июня 2019, 17:38
Фото: pixabay.com
В столице из-за подозрения в сбыте наркотических средств 6 июня был задержан журналист Иван Голунов.

По сообщению адвоката журналиста, у него нашли мефедрон, который могли подкинуть, информирует газета «Известия».

Юрист отметил, что во время задержания Голунов оказывал сопротивление. Сам журналист отрицает все обвинения в свой адрес. Скорее всего, следствие будет ходатайствовать об его аресте.

Правоохранители сообщают, что у Голунова при себе было обнаружен примерно 4 грамма наркотического вещества.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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