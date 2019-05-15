В Уфе эвакуировали посетителей крупного торгового центра «Мега»

Напомним, совсем недавно в Уфе прошли массовые эвакуации из-за сообщений о бомбах в помещениях. Были эвакуированы посетители 19-ти объектов – 9,2 тысячи человек, среди которых 800 детей. Никаких сообщений о возможно заложенных устройствах, по данным ФСБ, не подтвердились.