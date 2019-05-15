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В Уфе эвакуировали посетителей крупного торгового центра «Мега»

15 мая 2019, 10:22
Фото: vk.com
Сегодня, 15 мая, из торгового центра «Мега» эвакуировали посетителей, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Покупателей эвакуировали из гипермаркета «Ашан» через запасные выходы из-за предполагаемого задымления.

На место выезжали пожарные. Оказалось, что сработала автоматическая пожарная сигнализация. Воспламенения не было. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, совсем недавно в Уфе прошли массовые эвакуации из-за сообщений о бомбах в помещениях. Были эвакуированы посетители 19-ти объектов – 9,2 тысячи человек, среди которых 800 детей. Никаких сообщений о возможно заложенных устройствах, по данным ФСБ, не подтвердились.

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