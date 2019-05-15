Россия снизила нефтедобычу на 190 000 баррелей в день к уровню сделки ОПЕК+

Уровень выполнения РФ соглашения в рамках ОПЕК+ в прошлом месяце вырос до 80%, против 52% в марте. Договор предусматривает, что Россия сократит добычу нефти на 228 000 баррелей в день к уровню октября минувшего года, отмечается в докладе МЭА.