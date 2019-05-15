Россия снизила нефтедобычу на 190 000 баррелей в день к уровню сделки ОПЕК+

Указанные выше объемы являются базовыми в рамках сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Об этом пишет RNS.
Отчет МЭА свидетельствует, что в минувшем апреле Россия в день добывала 11,56 миллиона баррелей черного золота. Это на 70 000 баррелей меньше показателя марта. Агентство называет базовым показателем российской нефтедобычи уровень октября 2018 года. Тогда в сутки добывалось 11,75 миллиона баррелей черного золота.
Уровень выполнения РФ соглашения в рамках ОПЕК+ в прошлом месяце вырос до 80%, против 52% в марте. Договор предусматривает, что Россия сократит добычу нефти на 228 000 баррелей в день к уровню октября минувшего года, отмечается в докладе МЭА.
Напомним, в начале мая глава Минэнерго Александр Новак заявил, что по итогам апреля РФ снизила объемы нефтедобычи в среднем на 197 000 баррелей в день к показателю октября 2018 года.