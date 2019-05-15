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МЭА: спрос на нефть в 2019 году упадет до 1,3 млн баррелей в день

15 мая 2019, 10:29
Фото: pxhere.com
Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) понизили свой прогноз относительно увеличения спроса на нефть в мире в нынешнем году.

Из ежемесячного доклада Агентства следует, что в 2019 году потребность в черном золоте на планете вырастет всего на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Об этом информирует RNS.

В своем прошлом отчете МЭА дало прогноз роста спроса на черное золото в текущем году на уровне 1,4 миллиона баррелей в день. Вскоре данное предсказание было скорректировано и понижено на 100 000 баррелей в сутки. Мировая потребность в нефти в 2019 году ожидается на уровне 100,4 миллиона баррелей в день.

Агентство оценивает увеличение спроса на черное золото в мире в 2018 году в 1,1 миллиона баррелей в сутки. Спрос на нефть в мире в минувшем году был равен 99,1 миллиона баррелей в день.

Увеличений мировой потребности в нефти в мире в 2017 году эксперты МЭА оценили в 1,6 миллиона баррелей в сутки. В общем спрос на черное золото на планете тогда составил 98 миллионов баррелей в день. В 2016 году данный показатель был равен 96,4 миллиона баррелей в сутки.

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