МЭА: спрос на нефть в 2019 году упадет до 1,3 млн баррелей в день

В своем прошлом отчете МЭА дало прогноз роста спроса на черное золото в текущем году на уровне 1,4 миллиона баррелей в день. Вскоре данное предсказание было скорректировано и понижено на 100 000 баррелей в сутки. Мировая потребность в нефти в 2019 году ожидается на уровне 100,4 миллиона баррелей в день.