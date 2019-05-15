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ФК «Уфа» примет на своем поле ФК «Оренбург»

15 мая 2019, 05:00
Фото: vk.com
За час до матча фанатов ждет развлекательная программа и угощения.

В эту субботу, 18 мая, в 16:00 «Уфа» в заключительном домашнем матче нынешнего сезона РПЛ на стадионе «Нефтяник» принимает ФК «Оренбург», сообщили в пресс-службе уфимской футбольной команды.

За час до матча в 15:00 на стадионе «Нефтяник» пройдут народные гуляния, аквагрим и веселые конкурсы. Гостей праздника угостят сладкой ватой.

На стадионе «Нефтяник» также будут работать промо-зоны международного турнира по волейболу «Лига наций» и самого масштабного полумарафона с синхронным стартом Забег.РФ.

Одному из гостей подарят сумку 90FUN City Concise Series.

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