ФК «Уфа» примет на своем поле ФК «Оренбург»

В эту субботу, 18 мая, в 16:00 «Уфа» в заключительном домашнем матче нынешнего сезона РПЛ на стадионе «Нефтяник» принимает ФК «Оренбург», сообщили в пресс-службе уфимской футбольной команды.
За час до матча в 15:00 на стадионе «Нефтяник» пройдут народные гуляния, аквагрим и веселые конкурсы. Гостей праздника угостят сладкой ватой.
На стадионе «Нефтяник» также будут работать промо-зоны международного турнира по волейболу «Лига наций» и самого масштабного полумарафона с синхронным стартом Забег.РФ.
Одному из гостей подарят сумку 90FUN City Concise Series.