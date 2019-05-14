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В МВД РФ назвали самые распространенные ошибки будущих водителей

14 мая 2019, 15:10
Фото: commons.wikimedia.org
В пресс-службе российского МВД назвали наиболее частые ошибки при сдаче экзамена для получения водительского удостоверения.

При демонстрации первоначальных навыков вождения будущие водители чаще всего испытывают трудности с выполнением упражнений «эстакада», «параллельная парковка» и «заезд задним ходом в бокс», информирует газета «Известия» с ссылкой на RT.

Во время прохождения экзамена в условиях городского движения кандидаты на получение удостоверения забывают подавать сигнал поворота и уступать дорогу другому транспортному средству. Также отмечается неуверенное управление автомобилем и действия, в результате которых глохнет двигатель.

Отмечается, что успешно сдают «площадку» с первой попытки 42% экзаменуемых, а «город» — 31%.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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