В МВД РФ назвали самые распространенные ошибки будущих водителей

При демонстрации первоначальных навыков вождения будущие водители чаще всего испытывают трудности с выполнением упражнений «эстакада», «параллельная парковка» и «заезд задним ходом в бокс», информирует газета «Известия» с ссылкой на RT.
Во время прохождения экзамена в условиях городского движения кандидаты на получение удостоверения забывают подавать сигнал поворота и уступать дорогу другому транспортному средству. Также отмечается неуверенное управление автомобилем и действия, в результате которых глохнет двигатель.
Отмечается, что успешно сдают «площадку» с первой попытки 42% экзаменуемых, а «город» — 31%.