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«Сан-Хосе» - «Сент-Луис»: упрочить лидерство

14 мая 2019, 07:27
Фото: Все про спорт
14 мая «Сан-Хосе» сыграет второй матч плей-офф против «Сент-Луиса».В первой игре у гостей не было шансов. Как будет на сей раз? - читайте далее.

Сан-Хосе

В первом раунде плей-офф «Сан-Хосе» пришлось сыграть все семь матчей против «Вегаса». Команда Жерара Галлана проиграла в первой игре (5:2), но затем победила трижды (3:5, 3:6 и 0:5). Джо Павелски и его партнеры не опустили руки и взяли две игры подряд (5:2 и 2:1, ОТ), а после дожали соперника дома (5:4, ОТ).

В полуфинале Западной конференции хозяевам снова пришлось нелегко. «Колорадо» хоть и не смог начать с победы (5:2), но сумел выиграть матч в Калифорнии (3:4), а чуть позднее праздновал успех в Денвере после поражения (4:2 и 0:3). «Шаркс» победили на своем льду (2:1), однако им не удалось закончить серию с первой попытки (3:4, ОТ). В седьмой игре «Акулы» были сильнее (3:2).

На пути к финалу подопечные Питера Дебура должны пройти «Сент-Луис». Они уже сделали первый шаг, обыграв гостей в первой встрече (6:3).

Сент-Луис

«Сент-Луис» сразу же вышел на «Виннипег» и смог обеспечить себе комфортное преимущество (2:1 и 4:3), которое было растеряно дома (3:6 и 1:2, ОТ). Подопечные Крейга Берубе не стали откладывать дело в долгий ящик и выиграли серию в шести играх (3:2 и 3:2).

Серия против «Далласа» началась для гостей с домашней победы (3:2), однако радость не была долгой (2:4). «Блюз» взяли игру на выезде (4:3), но затем проиграли дважды (2:4 и 1:2). Дружина Алекса Пьетранджело героически выиграла в Техасе (4:1) и завершила поход «Старс» в Миссури (2:1, ОТ).

«Музыкантам» не удалось снова победить на выезде. Они проиграли в первой игре финала Западной конференции, но еще ничего не потеряно.

Статистика

    «Сан-Хосе» сыграл 7 из 9 матчей плей-офф дома на ТБ 5,5.

  • «Сент-Луис» провел шесть матчей на выезде подряд на ТБ 5.

  • «Блюз» выиграли 5 из 7 матчей в гостях в плей-офф.

  • Первая игра серии завершилась победой хозяев - 6:3.

    • Источник: Всё про спорт.

    #Новости#Надежда Валитова#Спорт
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