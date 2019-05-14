«Сан-Хосе» - «Сент-Луис»: упрочить лидерство

Сан-Хосе
В первом раунде плей-офф «Сан-Хосе» пришлось сыграть все семь матчей против «Вегаса». Команда Жерара Галлана проиграла в первой игре (5:2), но затем победила трижды (3:5, 3:6 и 0:5). Джо Павелски и его партнеры не опустили руки и взяли две игры подряд (5:2 и 2:1, ОТ), а после дожали соперника дома (5:4, ОТ).
В полуфинале Западной конференции хозяевам снова пришлось нелегко. «Колорадо» хоть и не смог начать с победы (5:2), но сумел выиграть матч в Калифорнии (3:4), а чуть позднее праздновал успех в Денвере после поражения (4:2 и 0:3). «Шаркс» победили на своем льду (2:1), однако им не удалось закончить серию с первой попытки (3:4, ОТ). В седьмой игре «Акулы» были сильнее (3:2).
На пути к финалу подопечные Питера Дебура должны пройти «Сент-Луис». Они уже сделали первый шаг, обыграв гостей в первой встрече (6:3).
«Сент-Луис» сразу же вышел на «Виннипег» и смог обеспечить себе комфортное преимущество (2:1 и 4:3), которое было растеряно дома (3:6 и 1:2, ОТ). Подопечные Крейга Берубе не стали откладывать дело в долгий ящик и выиграли серию в шести играх (3:2 и 3:2).
Серия против «Далласа» началась для гостей с домашней победы (3:2), однако радость не была долгой (2:4). «Блюз» взяли игру на выезде (4:3), но затем проиграли дважды (2:4 и 1:2). Дружина Алекса Пьетранджело героически выиграла в Техасе (4:1) и завершила поход «Старс» в Миссури (2:1, ОТ).
«Музыкантам» не удалось снова победить на выезде. Они проиграли в первой игре финала Западной конференции, но еще ничего не потеряно.
«Сан-Хосе» сыграл 7 из 9 матчей плей-офф дома на ТБ 5,5.
«Сент-Луис» провел шесть матчей на выезде подряд на ТБ 5.
«Блюз» выиграли 5 из 7 матчей в гостях в плей-офф.
Первая игра серии завершилась победой хозяев - 6:3.