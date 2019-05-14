«Сан-Хосе» - «Сент-Луис»: упрочить лидерство

В полуфинале Западной конференции хозяевам снова пришлось нелегко. «Колорадо» хоть и не смог начать с победы (5:2), но сумел выиграть матч в Калифорнии (3:4), а чуть позднее праздновал успех в Денвере после поражения (4:2 и 0:3). «Шаркс» победили на своем льду (2:1), однако им не удалось закончить серию с первой попытки (3:4, ОТ). В седьмой игре «Акулы» были сильнее (3:2).