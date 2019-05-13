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В Приморье из «китовой тюрьмы» планируют выпустить косаток и белух

13 мая 2019, 11:32
Фото: pxhere.com
Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что запертые в бухте Средняя косатки и белухи могут быть выпущены на волю в течение ближайших одного-двух месяцев.

Уже скоро млекопитающие должны снова оказаться в дикой природе. Об этом пишет RNS.

Перед заседанием специальной межведомственной группы Минприроды РФ глава Приморья заявил о том, что чиновники ждут итогового решения экспертов (ВНИРО, ТИНРО), ветеринаров и работников спецучреждений. У последних есть опыт работы с морскими животными. Ученые должны решить, как и когда выпускать косаток и белух из вольеров.

Кожемяко пообещал, что власти Приморья помогут организовать индивидуальную реабилитацию и выпуск каждого морского млекопитающего. Региональные чиновники выполнили условия соглашения, подписанного в марте нынешнего года. Так уже построен реабилитационный центр адаптации в бухте Средняя. Биологи получили помощь в работе по диагностике состояния косаток и белух.

Отметим, что на данный момент в «китовой тюрьме» в бухте Средняя (Приморье) остаются 10 косаток и 87 белух. Животных осмотрели ветеринары. Состояние их здоровья изучают и члены специально созданной межведомственной экспертной группы по охране морских млекопитающих Министерства природы России.

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