В Приморье из «китовой тюрьмы» планируют выпустить косаток и белух

Перед заседанием специальной межведомственной группы Минприроды РФ глава Приморья заявил о том, что чиновники ждут итогового решения экспертов (ВНИРО, ТИНРО), ветеринаров и работников спецучреждений. У последних есть опыт работы с морскими животными. Ученые должны решить, как и когда выпускать косаток и белух из вольеров.