В Приморье из «китовой тюрьмы» планируют выпустить косаток и белух

Перед заседанием специальной межведомственной группы Минприроды РФ глава Приморья заявил о том, что чиновники ждут итогового решения экспертов (ВНИРО, ТИНРО), ветеринаров и работников спецучреждений. У последних есть опыт работы с морскими животными. Ученые должны решить, как и когда выпускать косаток и белух из вольеров.
Кожемяко пообещал, что власти Приморья помогут организовать индивидуальную реабилитацию и выпуск каждого морского млекопитающего. Региональные чиновники выполнили условия соглашения, подписанного в марте нынешнего года. Так уже построен реабилитационный центр адаптации в бухте Средняя. Биологи получили помощь в работе по диагностике состояния косаток и белух.
Отметим, что на данный момент в «китовой тюрьме» в бухте Средняя (Приморье) остаются 10 косаток и 87 белух. Животных осмотрели ветеринары. Состояние их здоровья изучают и члены специально созданной межведомственной экспертной группы по охране морских млекопитающих Министерства природы России.