Ультиматум Ирана по СВПД не относится к РФ

Несмотря на то, что в тексте письма президента исламской республики нет разграничений, власти страны разделяют свои позиции по отношению к России и Европе, информирует газета «Известия» 13 мая.
Сообщается, что основной смысл документа - в том, чтобы повлиять на ускорение запуска европейскими участниками сделки механизма для прямых расчетов с Ираном, независимых от США.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, на данный момент только РФ выполняет условия договоренности. Европейские страны пока ничего не могут противопоставить решению США о перекрытии продажи нефти Ираном, добавил он.