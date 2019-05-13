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Ультиматум Ирана по СВПД не относится к РФ

13 мая 2019, 14:37
Фото: pixabay.com
Ультиматум главы Ирана Хасана Роухани в адрес стран-гарантов «ядерной сделки» (СВПД) о выполнении своих обязательств, не касается России.

Несмотря на то, что в тексте письма президента исламской республики нет разграничений, власти страны разделяют свои позиции по отношению к России и Европе, информирует газета «Известия» 13 мая.

Сообщается, что основной смысл документа - в том, чтобы повлиять на ускорение запуска европейскими участниками сделки механизма для прямых расчетов с Ираном, независимых от США.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, на данный момент только РФ выполняет условия договоренности. Европейские страны пока ничего не могут противопоставить решению США о перекрытии продажи нефти Ираном, добавил он.

#Новости#Ольга Яковлева#Политика
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