США нашли средства на строительство стены на границе с Мексикой

Инициатором возведения заграждения на границе с Мексикой выступил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет RNS.
В Минобороны США рассказали, что строительство стены частично отплатят деньгами, предназначенными для создания ядерной межконтинентальной баллистической ракеты и самолета, обеспечивающего наблюдения и связь с истребителями в воздухе (AWACS).
Средства на возведение стены на границе с Мексикой брали из различных источников. На чем-то Белый дом смог сэкономить, куда-то внесли программные изменения, а где-то пересмотрели установленные ранее требования, отметили в Пентагоне.
Сколько средств получится выделить от пересмотра каждой из программ пока не сообщается. В Минобороны США заверили, что пересмотр программ и режим экономии никак не повлияет на обороноспособность страны.
Представители администрации Дональда Трампа рассчитывают, что денег выделенных Пентагоном хватит на строительство порядка 129 километров заграждения на границе с Мексикой.
Ранее стало известно, что пересмотр объемов расходов на оборону вызвал недовольство у сторонников Демократической партии США. Последние заявили, что администрация Трампа обходит полномочия Конгресса, члены которого выступили против возведения стены на границе с Мексикой.
Необходимость строительства заграждения на границе США и Мексики обусловлена желанием американцев остановить нелегальную миграцию и перекрыть наркотрафик.