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Радий Хабиров представил нового главу администрации Межгорья

13 мая 2019, 05:23
Фото: mezhgorie.bashkortostan.ru
Главой администрации ЗАТО «Межгорье» стал Илья Терехов.

Сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии врио главы региона Радий Хабиров представил нового главу администрации ЗАТО «Межгорье».

— Главой администрации ЗАТО «Межгорье» стал Илья Терехов, — сказал Радий Хабиров. — Его утвердили 7 мая.

7 мая состоялось заседание Совета закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Межгорье. На нем подвели итоги конкурса на замещение должности главы города. Им стал Илья Терехов, исполнявший обязанности главы Межгорья с 15 апреля.

Прежний глава Межгорья Виктор Панченко ушел в отставку по собственному желанию. Он был задержан в конце прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, в том числе отчуждении муниципальных активов в пользу родственников.

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