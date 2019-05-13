Радий Хабиров представил нового главу администрации Межгорья

Сегодня на оперативном совещании правительства Башкирии врио главы региона Радий Хабиров представил нового главу администрации ЗАТО «Межгорье».
— Главой администрации ЗАТО «Межгорье» стал Илья Терехов, — сказал Радий Хабиров. — Его утвердили 7 мая.
7 мая состоялось заседание Совета закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Межгорье. На нем подвели итоги конкурса на замещение должности главы города. Им стал Илья Терехов, исполнявший обязанности главы Межгорья с 15 апреля.
Прежний глава Межгорья Виктор Панченко ушел в отставку по собственному желанию. Он был задержан в конце прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, в том числе отчуждении муниципальных активов в пользу родственников.