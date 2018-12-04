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Posted 4 декабря 2018, 12:23

Published 4 декабря 2018, 12:23

Modified 25 декабря 2024, 05:40

Updated 25 декабря 2024, 05:40

Следком России: На главу Межгорья возбуждено уголовное дело

4 декабря 2018, 12:23
Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня, 4 декабря, стало известно, что отношении главы администрации ЗАТО (закрытый административно-территориальный округ) Межгорье Виктора Панченко возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Данную информацию опубликовал «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на источник в следкоме России.

Уточняется, что следствие ведет отдельная структура СКР по Межгорью, обладающая полномочиями управления. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Накануне также сообщалось, что Виктор Панченко уже допрошен следователями и задержан на двое суток, после чего он был доставлен в следственный изолятор Белорецка. По словам информированного собеседника, сити-менеджер подозревается в совершении незаконных сделок с муниципальным имуществом.

Для справки

Виктор Панченко родился 09.05.1968 в Казахстане. С 1997 по 2007 года работал в строительной сфере на различных должностях. С сентября 2007 года был приглашен на должность заместителя главы администрации города ЗАО Межгорье. С декабря 2014 года занимает должность главы администрации ЗАТО Межгорье.

#Общество#Новости#Коррупция
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