Следком России: На главу Межгорья возбуждено уголовное дело

Накануне также сообщалось, что Виктор Панченко уже допрошен следователями и задержан на двое суток, после чего он был доставлен в следственный изолятор Белорецка. По словам информированного собеседника, сити-менеджер подозревается в совершении незаконных сделок с муниципальным имуществом.