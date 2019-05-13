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По делу Александра Филиппова выступил бывший вице-премьер Башкирии

13 мая 2019, 10:43
Фото: Mkset.ru
Слушания продолжатся 15 мая.

В суде по делу бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова и бывшего начальника управления капстроительства мэрии Марата Гареева, обвиняемых в превышении полномочий, сегодня, 13 мая, дал свидетельские показания бывший вице-премьер Башкирии, экс-глава госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Ильяс Муниров, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Во время работы в правительстве республики в 2016-2017 годах Муниров курировал реализацию программ расселения ветхого и аварийного жилья.

Ильяс Муниров заявил, что знал об адресной программе «Жилище», в которую включались дома из кварталов, переданных застройщикам по договорам развития застроенных территорий, отметив, что в правительстве исходили из того, что «все аварийные дома должны были быть включены в программу, независимо от того, где они находились».

На совещаниях в правительстве республики было решено, что «оснований для исключения домов, расположенных в кварталах развития нет, их надо расселять».

О совмещении программ с Фондом содействия реформированию ЖКХ, финансирующим «Жилище», свидетель сообщил, что в фонде говорили о том, что расселение, возможно, должно финансироваться из внебюджетных источников. При этом, добавил он, это мнение воспринималось в правительстве как спорное, так как «юристы говорили, что нет точного определения, в каком виде должно финансироваться расселение таких домов».

Продолжение судебных слушаний по этому делу назначено на 15 мая.

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