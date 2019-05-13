По делу Александра Филиппова выступил бывший вице-премьер Башкирии

О совмещении программ с Фондом содействия реформированию ЖКХ, финансирующим «Жилище», свидетель сообщил, что в фонде говорили о том, что расселение, возможно, должно финансироваться из внебюджетных источников. При этом, добавил он, это мнение воспринималось в правительстве как спорное, так как «юристы говорили, что нет точного определения, в каком виде должно финансироваться расселение таких домов».