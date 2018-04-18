Бывший первый вице-мэр Уфы Филиппов выступил в суде с последним словом

На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов. Был также допрошен по скайпу из Италии тот самый предприниматель Андрей Смышляев, который, по сути, является главным свидетелем обвинения против Александра Филиппова. Он настаивал, что бенефициаром сделки по продаже фирмы «Автореал» является именно Александр Филиппов.