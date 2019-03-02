«Афера на миллиард»: Филиппов объяснил, что показания о взятке его не касаются

Из показаний двух свидетелей, данных ими в июле 2017 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушений при реализации адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, следует, что сотрудником СУ СК РФ по РБ были получены явки с повинной двух предпринимателей о том, что они в 2016 году через посредника передали первому заместителю главы администрации Уфы Филиппову А.А. часть незаконного денежного вознаграждения в размере 10 млн рублей от общей суммы в размере 110 млн рублей за включение аварийных домов, расположенных на земельном участке, предоставленном для строительства жилого многоквартирного дома, в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья и расселение данных домов за счет бюджетных денег.