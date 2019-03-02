«Афера на миллиард»: Филиппов объяснил, что показания о взятке его не касаются

Дело об «афере на миллиард» имеет принципиальное значение для многих. Для одних это дело означает попытку навести порядок в строительной сфере, для других – способ доказать, что чиновники безупречно исполняют свои обязанности, для третьих – в том числе для СМИ, попытка понять, что вообще происходит.
Напомним, «аферой на миллиард» в прессе называют уголовное дело о превышении должностных полномочий бывшим первым вице-мэром Уфы Александром Филипповым и бывшим начальником управления капстроительства Маратом Гареевым.
По версии следствия, городские чиновники превысили свои полномочия при реализации в Уфе федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Следствие полагает, что чиновники из личной заинтересованности и используя служебное положение, включали в федеральную программу «Жилище» кварталы с ветхими домами и расселяли их за счет бюджета, хотя ранее эти кварталы были переданы по договорам развития застроенных территорий застройщикам с обязательством расселить их за счет инвесторов. Ущерб, нанесенный таким образом, исчисляется, по версии следствия, почти в один миллиард рублей.
Так была личная заинтересованность или нет?
В распоряжение Медиакорсети оказались видеозаписи допросов двух предпринимателей, которые свидетельствовали, что они передали 10 миллионов рублей для бывшего вице-мэра Уфы Филиппова. Передача денег происходила через посредника, а сами деньги предназначались для выполнения неких обязательств, городская администрация в лице Александра Филиппова должна была подписать договор, продлить аренду земли и включить ветхие дома в адресную программу по переселению из аварийного фонда, чтобы расселение жильцов этих домов обошлось застройщику дешевле.
Мы сознательно не стали давать других деталей. Во-первых, все-таки предприниматели оформили явку с повинной, и не хотелось, чтобы их узнали в лицо. Также понятно, что легко найти следователя, который вел допрос, и у него, вполне возможно, начнутся неприятности, ведь все же в прессу ушли именно его материалы. Пусть даже он и не причастен к этому.
К тому же пока редакция не получила официального ответа из следственного управления СК по РБ. Необходимо было убедиться, что эти показания были исключены из дела.
Версия Филиппова
Вчера, 1 марта, в ходе судебного процесса по делу об «афере на миллиард» пояснения нашему корреспонденту дал бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов.
По его словам, он знает, о каких показаниях идет речь, и он давал свои пояснения на этот счет следствию. Как утверждает Филиппов, эта ситуация отношения к нему не имеет.
Мол, какие-то два застройщика пришли и сказали, что один банкир, когда он давал им кредит, сказал, что он для Филиппова возьмет денег. Иначе у них дома выключат из адресной программы.
Александр Филиппов напомнил, что все это происходило в 2016 году, а тот банкир застрелился. В то же время, по словам бывшего вице-мэра, программа была сформирована в 2013 году, она находилась в открытом доступе с 2013 года, а дома этих застройщиков там уже были. То есть смысла давать взятку не было.
По словам Филиппова, он дал показания по этой ситуации в том ключе, что банкира он в принципе знал, общался с ним лет 10, но никакого отношения к данному делу («Афере на миллиард») там не было. Он назвал эти сведения «бредом сивой кобылы» и сообщил, что в решении следователя есть утверждение о том, что материал проверен, информация не подтверждена.
- Это есть в материалах дела, это никакая не сенсация, - добавил он.
Что следует из видео допроса
Из показаний двух свидетелей, данных ими в июле 2017 года в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушений при реализации адресной программы Республики Башкортостан по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, следует, что сотрудником СУ СК РФ по РБ были получены явки с повинной двух предпринимателей о том, что они в 2016 году через посредника передали первому заместителю главы администрации Уфы Филиппову А.А. часть незаконного денежного вознаграждения в размере 10 млн рублей от общей суммы в размере 110 млн рублей за включение аварийных домов, расположенных на земельном участке, предоставленном для строительства жилого многоквартирного дома, в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья и расселение данных домов за счет бюджетных денег.
Посредником в передаче денег, по словам предпринимателей, был руководитель уфимского филиала Центркомбанка Александр Потемкин. Напомним, он был найден застреленным 4 мая 2016 года на лестничной площадке у своей квартиры в доме. Результаты расследования по данному факту нам неизвестны.
Что же все-таки происходит
Источник, близкий к правоохранительным органам, знакомый с ситуацией, пояснил Медиакорсети, какие именно нарушения нанесли ущерб городу:
- В своем письме руководитель федерального фонда ЖКХ Константин Цицин указал на тот факт, что после 1 января 2013 года нельзя было включать в программы по переселению, софинансируемые Фондом, дома, по которым обязательства по расселению были предусмотрены по договорам развития застроенных территорий. В Уфе же такие случаи были.
Позднее 2015 года законодатель установил такую возможность, но при условии софинансирования расселения ветхого жилья в кварталах, проданных с торгов со стороны застройщика.
Это значит, что застраивать территории застройщики имели право только после того, как они за свой счет расселят жильцов из аварийных домов. А некоторые из них, 11 застройщиков, получили некие льготы, расселение производилось за счет федеральной адресной программы на средства Фонда содействию реформирования ЖКХ. Поэтому позже Фонд и предъявил республике претензии на 516,5 млн рублей, которые были возвращены в ноябре 2017 года.
Эти деньги в результате были выплачены за счет городского бюджета Уфы, и их пришлось занимать в банке под 17%. То есть бюджет города понес ущерб на сумму более полумиллиарда рублей плюс банковские проценты, которые бюджет обслуживает до сих пор. И даже если застройщики вернут по суду часть средств, затраченных на переселение, никто не вернет городу этих денег, затраченных на обслуживание кредита.
В любом случае в действиях должностных лиц администрации Уфы усматривается состав преступления, а данные допроса и явки с повинной говорят, что эти преступления совершались из личной корыстной заинтересованности.
В то же время не секрет, что у любой коррупционной схемы должны быть покровители в правоохранительных органах, иначе они вообще были бы крайне редки и раскрывались бы оперативно. В данной ситуации речь может идти о сохранившихся связях в следкоме Башкирии фигурантов дела и действующих сотрудников. Но это уже другая тема и другая история.