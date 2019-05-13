«Каролина» – «Бостон»: главное противостояние Восточной конференции

Форма команды «Каролина»
Несмотря на то, как завершится финальная серия Восточной конференции, хоккеисты «Каролины» – уже герои. Впервые за десять лет команда пробилась в плей-офф, где прошла уже двух серьёзнейших оппонентов. Начало противостояния с «Бостоном» выдалось для подопечных Рода Бриндамора не самым лучшим: два поражения, 12 пропущенных шайб и не самая яркая игра в атаке. Если в первом поединке «ураганы» провели два неплохих периода и упустили победу по ходу третьей двадцатиминутки, то во второй встрече «Каролина» проиграла по всем статьям и смогла забросить две шайбы престижа, когда на табло уже был счёт 0:6. Вряд ли эти два поражения могут смутить коллектив из Роли, в котором собраны безумцы, способные выбраться из любой ситуации.
Форма команды «Бостон»
«Бостон» – опытнейший кубковый боец. Костяк команды прошёл уже и хорошие времена, и провальные, поэтому все трудности двух первых раундов «мишки» прошли с честью и достоинством. Подопечные Брюса Кэссиди тяжело начали противостояние с «Каролиной», однако лидеры в нужный момент взяли инициативу в свои руки и принесли клубу важнейшую победу. Во второй игре звено Патриса Бержерона ушло на второй план, однако все остальные сочетания выдали один из лучших матчей команды в плей-офф, полностью переиграли оппонента и за десять минут до конца третьего периода выигрывали 6:0, после чего немного расслабились и пропустили дважды. Тем не менее, до выхода в финал «Бостону» осталось одержать две победы.
История личных встреч между «Каролиной» и «Бостоном»
В рамках НХЛ за последние десять лет команды провели между собой 46 очных встреч. На счету «ураганов» 17 побед, а «мишки» были сильнее в 29 поединках. Разница заброшенных шайб также на стороне гостей предстоящего противостояния – 152:107. В нынешнем плей-офф соперники сыграли две личные встречи, и оба раза победу праздновали хоккеисты «Бостона» – 5:2 и 6:2.