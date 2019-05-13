«Каролина» – «Бостон»: главное противостояние Восточной конференции

Несмотря на то, как завершится финальная серия Восточной конференции, хоккеисты «Каролины» – уже герои. Впервые за десять лет команда пробилась в плей-офф, где прошла уже двух серьёзнейших оппонентов. Начало противостояния с «Бостоном» выдалось для подопечных Рода Бриндамора не самым лучшим: два поражения, 12 пропущенных шайб и не самая яркая игра в атаке. Если в первом поединке «ураганы» провели два неплохих периода и упустили победу по ходу третьей двадцатиминутки, то во второй встрече «Каролина» проиграла по всем статьям и смогла забросить две шайбы престижа, когда на табло уже был счёт 0:6. Вряд ли эти два поражения могут смутить коллектив из Роли, в котором собраны безумцы, способные выбраться из любой ситуации.