В Уфе возник пожар в гаражах из-за хлопка газа

Вчера, 11 мая, ночью начался серьезный пожар в северной части Уфы.
По данным ГУ МЧС РФ по РБ, в 22:18 в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре в частном гараже гаражного кооператива «Тарная база № 5», вблизи улицы Адмирала Ушакова 21/2.
На место выехали силы и средства РСЧС в количестве 13 единиц техники и свыше 30 пожарных, а также бригады медиков и полиция.
Как выяснилось, в одном из гаражей в результате утечки газа произошел хлопок, в результате чего произошло оказались повреждены четыре металлических гаража и находившееся в них имущество. Пожар локализован на площади 18 м2 в 22:41, открытое горение удалось ликвидировать уже к 23 часам.
Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Владельцы неисправного газового оборудования, скорее всего,будут наказаны.