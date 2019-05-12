В Уфе возник пожар в гаражах из-за хлопка газа

Как выяснилось, в одном из гаражей в результате утечки газа произошел хлопок, в результате чего произошло оказались повреждены четыре металлических гаража и находившееся в них имущество. Пожар локализован на площади 18 м2 в 22:41, открытое горение удалось ликвидировать уже к 23 часам.