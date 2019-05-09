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Эксперты высказались о трагедии в Шереметьево

9 мая 2019, 16:09
Фото: Youtube.com
«Новые Известия» привели мнения специалистов, они считают, что ответственность за аварию несет «Аэрофлот».

Эксперты сошлись во мнении, что ответственность за катастрофу самолета «Суперджет» лежит на авиакомпании «Аэрофлот». Все аргументы можно прочитать здесь.

В другом материале издание рассказывает, что на сайте «Аэрофлота» появились многочисленные соболезнования близким погибших в авиакатастрофе. Издание считает, что подобные тексты созданы руками сотрудников PR-отдела. Слишком много в них выражений в рекламном стиле.

Напомним, 5 мая вечером в аэропорте Шереметьево совершил экстренную посадку один из самолетов авиакомпании. Из находившихся на борту 78 человек выжили только 37.

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