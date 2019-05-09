Эксперты высказались о трагедии в Шереметьево

Эксперты сошлись во мнении, что ответственность за катастрофу самолета «Суперджет» лежит на авиакомпании «Аэрофлот». Все аргументы можно прочитать здесь.
В другом материале издание рассказывает, что на сайте «Аэрофлота» появились многочисленные соболезнования близким погибших в авиакатастрофе. Издание считает, что подобные тексты созданы руками сотрудников PR-отдела. Слишком много в них выражений в рекламном стиле.
Напомним, 5 мая вечером в аэропорте Шереметьево совершил экстренную посадку один из самолетов авиакомпании. Из находившихся на борту 78 человек выжили только 37.