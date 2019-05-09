Эксперты высказались о трагедии в Шереметьево

В другом материале издание рассказывает, что на сайте «Аэрофлота» появились многочисленные соболезнования близким погибших в авиакатастрофе. Издание считает, что подобные тексты созданы руками сотрудников PR-отдела. Слишком много в них выражений в рекламном стиле.