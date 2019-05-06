Семьи погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево получат денежные выплаты

Пассажирский авиалайнер загорелся при приземлении в аэропорту Шереметьево в воскресенье вечером. Из находившихся на борту 78 человек выжить удалось лишь 37. Об этом пишет RNS.
Поручение главы Минтруда о выплате компенсаций семьям погибших поступило в Пенсионный фонд России. Отдельные распоряжения получили и другие ведомства. Так Роструд должен заняться расследованием «группового несчастного случая с тяжелыми последствиями».
Контролировать назначение и процедуру выплаты пенсий по потере кормильца родным жертв катастрофы SSJ-100 в Шереметьево будут Роструд и Фонд социального страхования России. Близкие погибших лиц, летевших в самолете по работе, могут рассчитывать на выплату одного миллиона рублей.
Сотрудники Минтруда РФ выражают свои соболезнования родственникам жертв катастрофы SSJ-100 в Шереметьево.