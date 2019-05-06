Семьи погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево получат денежные выплаты

Контролировать назначение и процедуру выплаты пенсий по потере кормильца родным жертв катастрофы SSJ-100 в Шереметьево будут Роструд и Фонд социального страхования России. Близкие погибших лиц, летевших в самолете по работе, могут рассчитывать на выплату одного миллиона рублей.