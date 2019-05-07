Бюджет Башкирии 2018 года исполнен с профицитом в 24,6 млрд рублей

В консолидированный бюджет Башкирии за 2018 год поступило 239,8 млрд рублей доходов, их размер вырос на 19,3% по сравнению с 2017 годом. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 199,6 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 215,2 млрд рублей — на 13,7% больше, чем в 2017 году, сообщается в материалах минфина. Профицит составил 24,6 млрд рублей.
Около 21,6% расходов — 46,5 млрд рублей — направлены на социальную политику. В эту статью входит пенсионное обеспечение — 702 млн рублей, соцобслуживание населения — 2,7 млрд рублей, социальное обеспечение населения — 35,8 млрд рублей, охрана семьи и детства — 6,9 млрд рублей. На образование выделено 45,2 млрд рублей — это 21%.
Объем финансирования здравоохранения составил около 9% — 19 млрд рублей. Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано на 6,7 млрд рублей (5,7%). На культуру и кинематографию выделено 4,2% — 5,5 млрд рублей, на физкультуру и спорт — 2,1% — 2,8 млрд рублей, расходы на СМИ составили 0,5% — 864 млн рублей, на охрану окружающей среды — 0,1% — 279 млн рублей.
На общегосударственные вопросы направлено 8,2% от общей суммы — 8,9 млрд рублей. В эту статью расходов входит функционирование главы республики, его аппарата, правительства, высших исполнительных органов госвласти, судебной системы. Обслуживание госдолга республики обошлось в 477,8 млн рублей. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность потрачено 924 млн рублей.
На национальную экономику выделено 29,4 млрд рублей. Большая часть этой суммы ушла на дороги — 15,7 млрд рублей, на финансирование сельского хозяйства направлено 8 млрд рублей, на водное хозяйство — 1,7 млрд рублей, на транспорт — 1 млрд рублей, на лесное хозяйство — 470 млн рублей.
Экономист Рустем Шайахметов раскритиковал профицит бюджета, отметив, что власти ежегодно экономят на лекарственном обеспечении больных, в том числе, страдающих орфанными заболеваниями. По его словам, на эти цели было заложено на 1 млрд рублей больше, чем потрачено.
Объем дорожного фонда планировался в размере 19 млрд рублей, в итоге его фактический размер уменьшился на 3 млрд рублей. На эти деньги, считает эксперт, можно было построить подъездные дороги к жилым массивам в Карпово, Самохваловке, где выделяются участки многодетным, семьям с детьми-инвалидами. В Уфе, комментирует Рустем Шайахметов, остро стоит проблема строительства моста, соединяющего Дему и Уфимский полуостров, наблюдаются постоянные пробки на проспекте Октября и улице Зорге.
— По генплану заложена магистраль от станции Правая Белая до Черниковки. Если построить эту магистраль, мы сможем перенаправить транзитный транспорт из центра, Нижегородки или Демы в Черниковку. На трассе можно было бы организовать бессветофорное движение, — отмечает он.
По его мнению, бюджет Башкирии должен быть более ориентирован на социальные задачи, для этого надо создать систему его эффективного использования.
— Ничего страшного в дефиците нет, если его размер не слишком большой, — считает Рустем Шайахметов.
Экономист Дмитрий Котов согласен, что на здравоохранение и социальную сферу «могло быть гораздо больше расходов». На его взгляд, медицина движется в платную сторону и такая ситуация характерна для всей страны.
Бывший министр финансов Башкирии, председатель комитета Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике Рида Субханкулова сообщила, что большую часть профицита составляют неосвоенные капвложения. По ее словам, не выполнена республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП). Вместе с тем РАИП и заключенные в прошлом году контракты рассчитаны на три года, следовательно, их исполнение перешло на текущий год, отметила Субханкулова. Также не исполнили запланированные объемы дорожники, не освоены средства РАИП в области здравоохранения.
— На лекарственное обеспечение никто не против деньги отдавать. Мы многократно говорили, что вопрос лишь в упорядочении численности орфанных больных. Нужно завести электронную базу данных, чтобы иметь возможность проверить целевое расходование средств и избежать злоупотреблений, — подчеркнула Рида Субханкулова. По ее мнению, нехватка лекарств связана с тем, что нет их правильного учета.
Образовавшийся профицит планируется направить в текущем году на повышение МРОТ с 8 до 13 тыс рублей. Рост зарплат составит 60%, проиндексировать зарплаты необходимо 60 тысячам человек, сообщила экс-министр. Также в финансировании нуждаются новые проекты руководителя республики, отметила она.
— Новый транспорт купили, новую лесную технику, технику для Уфы, сейчас подъезды ремонтируют. Таких программ очень много. Я думаю, резервы будут использованы на эти цели, — прокомментировала бывший министр финансов.