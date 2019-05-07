Бюджет Башкирии 2018 года исполнен с профицитом в 24,6 млрд рублей

Бывший министр финансов Башкирии, председатель комитета Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике Рида Субханкулова сообщила, что большую часть профицита составляют неосвоенные капвложения. По ее словам, не выполнена республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП). Вместе с тем РАИП и заключенные в прошлом году контракты рассчитаны на три года, следовательно, их исполнение перешло на текущий год, отметила Субханкулова. Также не исполнили запланированные объемы дорожники, не освоены средства РАИП в области здравоохранения.