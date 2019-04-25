Горсовет намерен убедить власти республики увеличить бюджет Уфы

Posted 25 апреля 2019, 14:36
Published 25 апреля 2019, 14:36
Modified 17 октября 2022, 20:35
Updated 17 октября 2022, 20:35
Курултай Башкирии не дал положительного заключения на инициативу горсовета Уфы о внесении изменений в республиканский закон «О статусе города Уфы - столицы Республики Башкортостан», сообщил на вчерашнем заседании спикер горсовета Валерий Трофимов. В результате этот вопрос был исключен из повестки дня. Поправками предлагается установить дополнительный норматив отчислений в городской бюджет от налога на доходы физических лиц в размере до 10%. В настоящее время в Уфе, как столице республики, возвращается 3% от НДФЛ плюс 15% согласно Бюджетному кодексу. Остальная часть налога поступает в бюджет региона. Законопроект позволил бы увеличить возврат НДФЛ до 28% - это около 8 млрд рублей в год, пишет «Коммерсантъ-Уфа».
В пояснительной записке депутаты указали, что собственных средств у города недостаточно. В частности, не хватает финансирования на создание системы контроля загрязнения воздуха, обеспечение работы общественного транспорта и создание скоростных видов транспортного обслуживания. «Ограниченность бюджетных возможностей привела к формированию серьезного дефицита бюджета», чтобы его покрыть, муниципалитет брал кредиты. На 1 января текущего года размер муниципального долга достиг 10,4 млрд рублей. За пять лет расходы бюджета на обслуживание муниципального долга составили 3,2 млрд рублей. В 2021 году город должен будет выплатить 2,5 млрд рублей.
Доходы Уфы, как и расходы, запланированы на текущий год в размере 24,7 млрд рублей.
Валерий Трофимов сообщил, что к рассмотрению законопроекта депутаты намерены вернуться позже. По его оценке, переговоры с минфином могут затянуться до августа.
О «жестком финансовом дефиците», в условиях которого живет город, заявлял в 2017 году бывший сити-менеджер Ирек Ялалов. Он подчеркивал, что из 210 млрд рублей, собираемых в Уфе, в муниципальном бюджете остается лишь около 10%. Экс-министр финансов Башкирии Рида Субханкулова отвечала на критику, что администрация Уфы плохо ведет работу по сбору земельных, имущественных налогов и арендных платежей.