Горсовет намерен убедить власти республики увеличить бюджет Уфы

Курултай Башкирии не дал положительного заключения на инициативу горсовета Уфы о внесении изменений в республиканский закон «О статусе города Уфы - столицы Республики Башкортостан», сообщил на вчерашнем заседании спикер горсовета Валерий Трофимов. В результате этот вопрос был исключен из повестки дня. Поправками предлагается установить дополнительный норматив отчислений в городской бюджет от налога на доходы физических лиц в размере до 10%. В настоящее время в Уфе, как столице республики, возвращается 3% от НДФЛ плюс 15% согласно Бюджетному кодексу. Остальная часть налога поступает в бюджет региона. Законопроект позволил бы увеличить возврат НДФЛ до 28% - это около 8 млрд рублей в год, пишет «Коммерсантъ-Уфа».