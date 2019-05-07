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В Уфе пройдут публичные слушания по исполнению бюджета Башкирии за 2018 год

7 мая 2019, 06:04
Фото: /mkset.ru
Их участником может стать любой желающий.

Министерство финансов Башкирии проведет в Госсобрании-Курултае (улица Заки Валиди, 40) публичные слушания по исполнению республиканского бюджета за 2018 год. Предварительная регистрация граждан, планирующих стать участниками слушаний, а также желающих выступить, ведется по 11 мая включительно по телефону (347) 218-31-50 или адресу электронной почты: [email protected]

Публичные слушания состоятся в форме очного собрания 15 мая в 10.00. Текст проекта закона об исполнении бюджета размещен на сайте минфина.

За прошлый год в консолидированный бюджет Башкирии поступило 239,8 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Расходы составили 215,2 млрд рублей.

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