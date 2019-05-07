В Уфе пройдут публичные слушания по исполнению бюджета Башкирии за 2018 год

Министерство финансов Башкирии проведет в Госсобрании-Курултае (улица Заки Валиди, 40) публичные слушания по исполнению республиканского бюджета за 2018 год. Предварительная регистрация граждан, планирующих стать участниками слушаний, а также желающих выступить, ведется по 11 мая включительно по телефону (347) 218-31-50 или адресу электронной почты: [email protected]