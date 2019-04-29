Башкирии выделят 600 млн рублей на строительство дорог в новых кварталах

По договору развития территорий расходы на строительство подъездных путей берет на себя застройщик или муниципалитет. Однако у последних не хватает средств, а застройщик включает расходы в общую стоимость квартир, что ведет к их удорожанию. Проблема новых дорог и проездов наиболее остро стоит в периферийных спальных районах, где строится жилье эконом-класса по социальным программам.