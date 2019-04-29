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Башкирии выделят 600 млн рублей на строительство дорог в новых кварталах

29 апреля 2019, 04:36
Фото: mkset.ru
Речь идет об Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском, сообщил председатель госкомтранса Башкирии.

Башкирии выделят из федерального бюджета 600 млн рублей на проектирование и строительство внутриквартальных проездов и дорог, подходящих к новым кварталам многоэтажной застройки в Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском, передает «Башинформ» слова председателя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова. Госкомтранс и госкомстрой республики подавали соответствующую заявку в минтранс и минстрой России.

По договору развития территорий расходы на строительство подъездных путей берет на себя застройщик или муниципалитет. Однако у последних не хватает средств, а застройщик включает расходы в общую стоимость квартир, что ведет к их удорожанию. Проблема новых дорог и проездов наиболее остро стоит в периферийных спальных районах, где строится жилье эконом-класса по социальным программам.

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