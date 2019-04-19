В Башкирии на выборы главы региона решила пойти активистка Рамиля Саитова

Вчера, 18 апреля, секретарь Совета аксакалов башкир Рамиля Саитова распространила в соцсетях «Заявление кандидата на должность главы Республики Башкортостан». В нем она обозначила главные тезисы своей программы.
— Я провозглашаю идеи Служения, Справедливости, Сакральности и Разумности, — заявила она. — Они идут на смену идеям собственности, закона, потребления и добычи, господствующим ныне.
Рамиля Саитова сообщила Медиакорсети, что она собирается на следующей неделе встретиться с руководителями республиканских отделений политических партий, где предложит им рассмотреть ее кандидатуру для выдвижения кандидатом на пост главы региона.
— Если ни одна политическая партия не поддержит, буду выдвигаться народным кандидатом, — сообщила Рамиля Саитова. — Рано или поздно Башкортостан возглавит истинно народный выдвиженец.
Согласно закону, самовыдвижение на выборах главы Башкирии не предусмотрено. Выдвигать кандидатов на выборы главы региона могут только политические партии. Выборы главы региона состоятся 8 сентября.