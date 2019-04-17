Об иллюзиях выборов: Губернатор в России стал номинальной фигурой - СМИ

— Выборы как инструмент перемен перестали работать. Выборы ведь не только инструмент легитимизации получивших власть политиков, выборы ещё и возможность конкурентного отбора. Выборы — это инструмент давления избирателей на политиков. К сожалению, у нас выборы во многом превратились в ритуал, в формальность. Это отчасти связано с тем, что люди не понимают, есть ли смысл голосовать на выборах за депутатов в местные органы власти, тех или иных уровней, решают ли они что-то или не решают, — отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.