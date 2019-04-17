Об иллюзиях выборов: Губернатор в России стал номинальной фигурой - СМИ

Поводом для написания подробного аналитического материала стал недавний арест экс-главы Хабаровского края, а также «парад отставок», после которого губернаторских кресел лишились главы Калмыкии, Оренбургской, Мурманской, Челябинской областей и Алтайского края.
Журналисты «Новых Известий» провели исследование электоральных процессов прошлого сезона, а также опрос экспертов. Результаты такие - федеральный центр по-прежнему придерживается линии полного контроля и «связывания рук». В таких обстоятельствах вроде бы избранные всенародным голосованием, но в условиях низкой явки, отсутствия реальных оппонентов и при максимальном использовании федерального админресурса, главы регионов превращаются в чужих для избирателей людей.
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов отмечает, что низкая явка — показатель того, что люди не воспринимают избирательный процесс как возможность что-то кардинально изменить.
Еще одна проблема заключается в том, что феномен «победивших спойлеров» абсолютно не понятен людям. Ведь эти кандидаты не вели никаких реальных избирательных кампаний, а некоторые и вовсе активно поддерживали действующих кандидатов — как это делали, например, тот же Сипягин во Владимире или Сергей Фургал в Хабаровске.
Согласно исследованию «Новых Известий» в Кремле в какой-то момент переоценили уровень управляемости и подконтрольности всех региональных процессов. Это доказывается тем, что в некоторых регионах система дала «сбой» и выборы выиграли неожиданные кандидаты.
Протестное голосование — не удивительное явление, отмечает «НИ». На прошлогодних региональных выборах за партию власти проголосовали лишь 23,2 процента избирателей. Это подтверждается и словами бывшего губернатора Алтайского края Александра Бердникова. «Все бегут от Единой России, как черт от ладана», — отметил как-то политик, намекая, что принадлежность к этой партии потенциально отталкивает электорат.
— Выборы как инструмент перемен перестали работать. Выборы ведь не только инструмент легитимизации получивших власть политиков, выборы ещё и возможность конкурентного отбора. Выборы — это инструмент давления избирателей на политиков. К сожалению, у нас выборы во многом превратились в ритуал, в формальность. Это отчасти связано с тем, что люди не понимают, есть ли смысл голосовать на выборах за депутатов в местные органы власти, тех или иных уровней, решают ли они что-то или не решают, — отметил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.