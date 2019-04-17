Юнира Кутлугужина рекомендовали выдвинуть в кандидаты на главу Башкирии

Вчера, 16 апреля, на официальном сайте башкирского отделения КПРФ было опубликовано постановление бюро рескома КПРФ о выдвижении кандидата на должность Главы Республики Башкортостан. 10 членов бюро рекомендовали выдвинуть на высший государственный пост региона первого секретаря рескома КПРФ Юнира Кутлугужина.
В связи с этим у некоторой части коммунистов возникло недопонимание.
— Пока в районных отделениях БРО КПРФ проходят собрания по выдвижению кандидатов для участия на выборах Главы Республики Башкортостан, 10 друзей Кутлугужина из Бюро партии уже давно решили за трех тысяч коммунистов республики. Жесть… — написал на своей странице Вконтакте коммунист Альберт Рахматуллин.
Медиакорсеть решила обратиться за разъяснениями к первому секретарю Башкирского рескома КПРФ Юниру Кутлугужину.
— Это рекомендация, — пояснил Юнир Кутлугужин опубликованный документ. — В городах и районах республики обсуждаются кандидатуры для выдвижения на пост главы региона. А кого выдвинет компартия, станет известно только на республиканской конференции в начале июня. Это будут решать делегаты съезда тайным голосованием.
— То есть рекомендация бюро рескома не означает, что вы автоматически станете кандидатом на пост главы Башкирии от КПРФ?
— Да. Делегаты конференции решат, а их будет примерно 116-120 человек. На местах уже предлагали, например, выдвинуть в качестве кандидата таких товарищей, как Ильгам Галин, Нурислам Усманов, Ринат Галин, Диана Демидова и других.
Политолог Константин Калачев прокомментировал Медиакорсети возможное выдвижение Юнира Кутлугужина кандидатом на пост главы Башкирии:
— Опытный кандидат. 11,3 процента на прошлых выборах. Башкортостанский аналог Зюганова. КПРФ на победу не претендует, но лицо сохраняет.
Политолог Аббас Галлямов считает, что выборы главы в регионе не самые главные:
- КПРФ понимает, что их кандидату в любом случае ничего не светит, поэтому и не считает нужным что-то менять. Хабиров выиграет в любом случае, поэтому ссориться с ним не с руки. В этом смысле главные выборы - это не выборы главы региона, а предстоящие через два года выборы в Госдуму. Это относится не только к КПРФ, но и ко всем остальным партиям.
Источник Медиакорсети, знакомый с ситуацией, сообщил на условиях анонимности, что, скорее всего, сильных соперников на предстоящих выборах у Радия Хабирова не будет. Ранее в КПРФ обсуждалась более проходная фигура Александра Ющенко в качестве кандидата от КПРФ, назывались и фамилии Павла Грудинина и Евгения Шевченко. Но было принято решение не выдвигать сильных кандидатов.
Таким образом, пока большой интриги на выборах главы Башкирии не предвидится, сообщил собеседник. От других партий также будут выдвинуты статисты, «лесники», как принято называть слабых кандидатов в Башкирии. И эту традицию — отсутствие сильных конкурентов — в регионе свято чтут и при Хабирове.