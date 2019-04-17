Юнира Кутлугужина рекомендовали выдвинуть в кандидаты на главу Башкирии

- КПРФ понимает, что их кандидату в любом случае ничего не светит, поэтому и не считает нужным что-то менять. Хабиров выиграет в любом случае, поэтому ссориться с ним не с руки. В этом смысле главные выборы - это не выборы главы региона, а предстоящие через два года выборы в Госдуму. Это относится не только к КПРФ, но и ко всем остальным партиям.