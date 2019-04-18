mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жена Дмитрия Быкова прокомментировала его состояние в уфимской больнице

18 апреля 2019, 05:38
Фото: wikipedia.org
Супруга Дмитрия Быкова, который сейчас находится в больнице, Ирина Лукьянова отметила, что уфимские врачи держат постоянную связь с Минздравом и московскими коллегами.

Лукьянова прокомментировала на своей странице в Facebook состояние мужа. По ее словам, писатель сейчас находится в больнице в состоянии медицинского сна. Состояние писателя все еще тяжёлое.

Супруга попросила своих коллег «не дёргать его близких двадцать раз в секунду» и оставить в покое маму писателя.

- Быков - не президент России, у него нет ядерной кнопки, его состояние здоровья - не вопрос общественной безопасности, - написала Лукьянова, аргументировав тем самым отсутствие необходимости озвучивать публично его диагноз и текущее состояние здоровья.

Все, что важно: а) он в больнице б) состояние тяжелое в) он в медицинском сне г) врачи профессиональные, спасибо им д) уфимские врачи на постоянной связи с Минздравом и московскими коллегами е) помощи пока не надо (но все равно спасибо всем, кто ее предложил). А вот молитвы о здравии, разумеется, нужны, - написала она.

Напомним, 16 апреля поэт, писатель, обозреватель «Новой газеты» Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе в связи с состоянием здоровья. В Уфу он приехал, чтобы выступить с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Мероприятие было отменено за несколько часов до его начала.

По итогам консилиума врачей было решено пока не транспортировать Дмитрия Быкова в Москву.

Материалы по теме
Источник: В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в комуБыков в больнице в Уфе: Свежие новости о состоянии здоровья писателяЮрий Шевчук прилетел в Уфу поддержать семью Дмитрия Быкова
#Новости#Злата Зукович#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48