Жена Дмитрия Быкова прокомментировала его состояние в уфимской больнице

Лукьянова прокомментировала на своей странице в Facebook состояние мужа. По ее словам, писатель сейчас находится в больнице в состоянии медицинского сна. Состояние писателя все еще тяжёлое.
Супруга попросила своих коллег «не дёргать его близких двадцать раз в секунду» и оставить в покое маму писателя.
- Быков - не президент России, у него нет ядерной кнопки, его состояние здоровья - не вопрос общественной безопасности, - написала Лукьянова, аргументировав тем самым отсутствие необходимости озвучивать публично его диагноз и текущее состояние здоровья.
Все, что важно: а) он в больнице б) состояние тяжелое в) он в медицинском сне г) врачи профессиональные, спасибо им д) уфимские врачи на постоянной связи с Минздравом и московскими коллегами е) помощи пока не надо (но все равно спасибо всем, кто ее предложил). А вот молитвы о здравии, разумеется, нужны, - написала она.
Напомним, 16 апреля поэт, писатель, обозреватель «Новой газеты» Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе в связи с состоянием здоровья. В Уфу он приехал, чтобы выступить с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках лектория «Прямая речь». Мероприятие было отменено за несколько часов до его начала.