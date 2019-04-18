Жена Дмитрия Быкова прокомментировала его состояние в уфимской больнице

Все, что важно: а) он в больнице б) состояние тяжелое в) он в медицинском сне г) врачи профессиональные, спасибо им д) уфимские врачи на постоянной связи с Минздравом и московскими коллегами е) помощи пока не надо (но все равно спасибо всем, кто ее предложил). А вот молитвы о здравии, разумеется, нужны, - написала она.