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В Уфе у местного жителя изъяли паленого алкоголя почти на миллион рублей

18 апреля 2019, 07:12
Фото: 02.мвд.рф
Стоимость спиртосодержащей жидкости оценивается в 630 тысяч рублей.

35-летний житель Ленинского района в своем гараже хранил спиртосодержащую продукцию без соответствующих документов, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Полицейские обнаружили и изъяли 300 полимерных баллонов без этикеток и 162 стеклянных бутылок алкогольной продукции различных наименований, оклеенных федеральными специальными марками с признаками подделки. В общей сложности изъято более 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости.

Экспертиза показала, что изъятая алкогольная продукция не соответствует требованиям межгосударственных стандартов и является опасной для жизни и здоровья.

По предварительным данным изъятая продукция предназначалась для продажи, а ее стоимость составляет более 630 тысяч рублей.

Фото: 02.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Виновнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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