В Уфе у местного жителя изъяли паленого алкоголя почти на миллион рублей

35-летний житель Ленинского района в своем гараже хранил спиртосодержащую продукцию без соответствующих документов, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Полицейские обнаружили и изъяли 300 полимерных баллонов без этикеток и 162 стеклянных бутылок алкогольной продукции различных наименований, оклеенных федеральными специальными марками с признаками подделки. В общей сложности изъято более 1,5 тысячи литров спиртосодержащей жидкости.
Экспертиза показала, что изъятая алкогольная продукция не соответствует требованиям межгосударственных стандартов и является опасной для жизни и здоровья.
По предварительным данным изъятая продукция предназначалась для продажи, а ее стоимость составляет более 630 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Виновнику грозит лишение свободы на срок до трех лет.