Японские журналисты отправились в тур по Транссибу

В состав японской делегации вошли представители СМИ, а также туроператоры и популярные блогеры. Первым городом, где остановились гости из Японии, стал Владивосток. В столице Дальневосточного федерального округа (ДФО) иностранцы провели несколько дней. В городе туристы осмотрели памятники, музеи и пообщались с местным населением.