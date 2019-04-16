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Японские журналисты отправились в тур по Транссибу

16 апреля 2019, 12:05
Фото: pxhere.com
Члены японской делегации отправились в фам-тур по Транссибирской железнодорожной магистрали.

Путешественники из Страны восходящего солнца планируют оценить туристический и культурный потенциал Дальнего Востока и всей России в целом. Об этом пишет «ФедералПресс».

В состав японской делегации вошли представители СМИ, а также туроператоры и популярные блогеры. Первым городом, где остановились гости из Японии, стал Владивосток. В столице Дальневосточного федерального округа (ДФО) иностранцы провели несколько дней. В городе туристы осмотрели памятники, музеи и пообщались с местным населением.

Во время своей поездки по Транссибу японцы будут снимать фильм о России. Туристы посетят Хабаровск, Благовещенск, Читу, Иркутск, Улан-Удэ, Порт Байкал, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Москву.

По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, региональные власти очень заинтересованы в японском туристическом рынке. Последний в ДФО считается приоритетным направлением. В 2018 году Приморье посетили 20 000 туристов из Японии. В целом за год турпоток вырос на 15%.

Фам-тур позволит населению Страны восходящего солнца по-новому взглянуть на Приморский край. В этом регионе РФ можно интересно провести время. Именно здесь нужно начинать знакомиться со всей Россией, считает Шестаков.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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