Японские журналисты отправились в тур по Транссибу

Путешественники из Страны восходящего солнца планируют оценить туристический и культурный потенциал Дальнего Востока и всей России в целом. Об этом пишет «ФедералПресс».
В состав японской делегации вошли представители СМИ, а также туроператоры и популярные блогеры. Первым городом, где остановились гости из Японии, стал Владивосток. В столице Дальневосточного федерального округа (ДФО) иностранцы провели несколько дней. В городе туристы осмотрели памятники, музеи и пообщались с местным населением.
Во время своей поездки по Транссибу японцы будут снимать фильм о России. Туристы посетят Хабаровск, Благовещенск, Читу, Иркутск, Улан-Удэ, Порт Байкал, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Москву.
По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, региональные власти очень заинтересованы в японском туристическом рынке. Последний в ДФО считается приоритетным направлением. В 2018 году Приморье посетили 20 000 туристов из Японии. В целом за год турпоток вырос на 15%.
Фам-тур позволит населению Страны восходящего солнца по-новому взглянуть на Приморский край. В этом регионе РФ можно интересно провести время. Именно здесь нужно начинать знакомиться со всей Россией, считает Шестаков.