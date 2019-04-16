В Госдуме в третьем чтении приняли законопроект о «суверенном интернете»

Законопроект о создании российского сегмента интернета одобрена депутатами Госдумы на третьем чтении.
Напомним, скандальный законопроект Андрея Клишаса, Людмилы Боковой, Андрея Лугового направлен на «создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети интернет».
Если говорить простыми словами, то власти намерены создать так называемый российский единый центр, в котором будут установлены свои правила маршрутизации, получен доступ к оборудованию операторов связи, возможность перехвата, анализа и произвольной блокировки трафика. Что касается адреса системы корневых серверов, то ничего не изменится, по-прежнему будут функционировать зарубежные сервера.
В качестве мер защиты от угроз предлагается подключение операторов связи к национальной системе DNS: эта система позволит гарантировать доступ к нашим сайтам, даже если кто-то извне попробует отключить нам Интернет. Также создается центр мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать взаимодействие операторов связи — сегодня они это вынуждены делать самостоятельно. При этом управление сетями связи будет оставаться полностью в руках операторов связи.
В части систематизации данных: ни у кого нет полной и актуальной карты сетей электросвязи. Экономика интернета, по отчетам РАЭК, дает около 5% ВВП, что сопоставимо с вкладом электроэнергетики. При этом электроэнергетику известно всё: про генерацию, линии электропередач, узлы, трансформаторы, перетоки и потребление. Будет системный оператор, который управляет процессом, при этом не вмешиваясь в хозяйственную деятельность субъектов.
По предварительным данным, расходы на реализацию проекта составят 20 млрд рублей из федеральной казны. Придется раскошелиться также операторам связи и интернета: им придется потратить до 2-х млрд рублей за пять лет.
— Законопроект рассчитан на форс-мажорную ситуацию. Если нас со всех сторон, как говорится, обложат. И вообще, о какой цензуре вы говорите, когда в интернете можно писать что угодно, даже ненормативную лексику. На жизни простых россиян это никак не отразится.
А что касается затрат — их правительство определит. Если оно сочтет необходимым потратить на это средства из федерального бюджета, то значит, так надо, — объяснил свой голос ранее депутат из Башкирии Павел Качкаев.
Законопроект на стадии обсуждения вызвал негативный отклик у российской общественности. Тем не менее, на третьем чтении законопроект был принят голосами 307 депутатов. Против проголосовали 68 человек.
Ранее мы также сообщали, что только два депутата из Башкирии проголосовали против нового закона. Один из них — Иван Сухарев.
— Фракция ЛДПР не поменяла свое мнение по поводу этого законопроекта. Мы проголосовали против. Предложенные нами поправки также не прошли, поэтому свое мнение мы не поменяли. Закон с новыми поправками нас не устривает, — отметил депутат.
Отметим, глава Роскомнадзора сравнил закон об изоляции интернета ядерным оружием, сообщает «Медуза».
— Это достаточно серьезное оружие, но я надеюсь, что как ядерное оружие, которое имеется у ряда стран, оно будет находиться в спящем состоянии
, — подчеркнул Александр Жарков.