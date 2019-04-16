В Госдуме в третьем чтении приняли законопроект о «суверенном интернете»

В части систематизации данных: ни у кого нет полной и актуальной карты сетей электросвязи. Экономика интернета, по отчетам РАЭК, дает около 5% ВВП, что сопоставимо с вкладом электроэнергетики. При этом электроэнергетику известно всё: про генерацию, линии электропередач, узлы, трансформаторы, перетоки и потребление. Будет системный оператор, который управляет процессом, при этом не вмешиваясь в хозяйственную деятельность субъектов.