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На «Здравчасе» рассказали о проблемах башкирской скорой помощи

7 февраля 2019, 12:42
Фото: glavarb.ru
Среди главных проблем - серьезный износ автопарка.

Традиционное совещание «Здравчас» в очередной раз прошло сегодня, 7 февраля, в Доме республики. Первым делом обсудили главные проблемы нехватки узких врачей, дефицит лекарств. В очередной раз вскрылись проблемы в Сибае, где выяснилось, что из-за болезни двух педиатров пациенты с детьми не смогли вовремя попасть на прием. Описанная ситуация вызвала негодование Хабирова.

– У нас в Сибае нестандартная ситуация сложилась? Республика в связи с острой необходимостью направила туда лучших специалистов. Но почему тогда вовремя не подменили заболевших врачей?

Однако главной темой обсуждения стала острая нехватка врачей и автобусов скорой помощи.

И.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин рассказал, что дефицит машин составил 67%, а 140 машин и вовсе имеют стопроцентный износ. Это при том, что в прошлом году в республику поступило 225 новых автомобилей. В этом году автопарк пополнится еще 60 новыми машинами.

Есть и плюсы - например, высокое достижение норматива по прибытию служб к экстренным больным.

– Свободные бригады, находясь в зоне доступа, направляются в соседние населённые пункты по экстренным вызовам. Тем самым мы сокращаем время ожидания пациентов, – пояснил Максим Забелин. – В будущем диспетчеризация бригад скорой помощи будет контролироваться через мобильные устройства, закупку которых, а также другого необходимого медицинского оборудования минздрав проведёт в скором времени.

На следующем «Здравчасе» Хабиров предложил организовать встречу с фельдшерами, врачами скорой помощи и выслушать их вопросы и предложения по улучшению качества медицинских услуг.

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