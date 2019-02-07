На «Здравчасе» рассказали о проблемах башкирской скорой помощи

И.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин рассказал, что дефицит машин составил 67%, а 140 машин и вовсе имеют стопроцентный износ. Это при том, что в прошлом году в республику поступило 225 новых автомобилей. В этом году автопарк пополнится еще 60 новыми машинами.