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В России растут задолженности населения операторам по утилизации отходов

15 апреля 2019, 13:10
Фото: pixabay.com
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в черновике доклада для совещания с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что операторы, занимающиеся утилизацией мусора в субъектах, столкнулись в проблемой задолженностей со стороны населения.

В документе говорится о том, что в некоторых регионах компании могут и вовсе прекратить работу из-за высокого процента неплательщиков, информирует газета «Известия» 15 апреля.

Речь идет о Самарской области и Дагестане, где собираемость платежей составляет всего 5%, Адыгее с собираемостью 14%. Кроме этого, в документе отмечены такие регионы, как КБР (15%), Пермский край (20%), Новосибирская область (23%), Алтайский и Красноярский края (25%), Ульяновская область (30%). Отмечается, что не во всех субъектах разработаны схемы по сбору и утилизации отходов, а также выбору оператора.

Всего на новую систему перешли 80% российских регионов. Москва и Санкт-Петербург получили отсрочку до 2022 года.

С начала 2019 года в России стартовала реформа отрасли по обращению с коммунальными отходами. В феврале президент страны Владимир Путин отметил, что необходимо декриминализировать эту сферу, устранив структуры, которые не несут никакой ответственности, а направлены лишь на получение прибыли.

#Новости#Ольга Яковлева#Общество
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