В России растут задолженности населения операторам по утилизации отходов

Речь идет о Самарской области и Дагестане, где собираемость платежей составляет всего 5%, Адыгее с собираемостью 14%. Кроме этого, в документе отмечены такие регионы, как КБР (15%), Пермский край (20%), Новосибирская область (23%), Алтайский и Красноярский края (25%), Ульяновская область (30%). Отмечается, что не во всех субъектах разработаны схемы по сбору и утилизации отходов, а также выбору оператора.