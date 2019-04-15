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Совфед: Россия вернет долги Европе, если ПАСЕ откажется от дискриминации

15 апреля 2019, 11:06
Фото: pxhere.com
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал условие, при котором Россия вернет задолженность Совету Европы и заплатит ежегодный взнос.

Москва требует от Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) устранить угрозу дискриминации делегаций от различных государств. Об этом пишет RNS.

По словам Косачева, если ПАСЕ выполнит требование России, то та не только заплатит ежегодный взнос, но и вернет долг Совету Европы, который накопился за два минувших года. Такова официальная позиция Москвы.

Совет Европы должен быть реформирован. Необходимо исключить возможность того, чтобы любую национальную делегацию лишали гарантированного права голоса, сказал собеседник издания.

Источник в дипломатических кругах утверждает, что Россия готова рассчитаться с Советом Европы по задолженности в сумме 60 миллионов евро.

Напомним, в начале лета 2017 года Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы. Произошло это после того, как российскую делегацию в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишили некоторых прав. Россия тогда поплатилась за свою позицию по статусу Крыма. Москва готова уступить ПАСЕ в финансовом споре, но при условии восстановления своих полномочий внутри организации.

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