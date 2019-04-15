Совфед: Россия вернет долги Европе, если ПАСЕ откажется от дискриминации

Напомним, в начале лета 2017 года Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы. Произошло это после того, как российскую делегацию в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишили некоторых прав. Россия тогда поплатилась за свою позицию по статусу Крыма. Москва готова уступить ПАСЕ в финансовом споре, но при условии восстановления своих полномочий внутри организации.