Гуайдо назвал незаконным нахождение военных из Кубы и РФ в Венесуэле

Он подчеркнул, что разрешение на подобную интервенцию дал глава республики Николас Мадуро, информирует газета «Известия».
Гуайдо отметил, что лишь у парламента Венесуэлы есть право разрешать въезд на территорию военнослужащих из других государств. Он также сказал, что для оппозиции неприемлем военный вариант решения сложившегося в республике политического кризиса. Политик выразил опасение, что Мадуро может превратить государство в «еще одну Сирию».
Два лайнера с военнослужащими из России прибыли в Каракас марте. После этого Организация американских государств (ОАГ) предъявила РФ обвинения в «военном вторжении».
В ответ на это в МИДе РФ пояснили, что российские военные эксперты могут присутствовать в Венесуэле в рамках соглашения о ВТС, датированного 2001 годом.