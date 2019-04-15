Гуайдо назвал незаконным нахождение военных из Кубы и РФ в Венесуэле

Гуайдо отметил, что лишь у парламента Венесуэлы есть право разрешать въезд на территорию военнослужащих из других государств. Он также сказал, что для оппозиции неприемлем военный вариант решения сложившегося в республике политического кризиса. Политик выразил опасение, что Мадуро может превратить государство в «еще одну Сирию».