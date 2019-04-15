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Гуайдо назвал незаконным нахождение военных из Кубы и РФ в Венесуэле

15 апреля 2019, 13:10
Фото: commons.wikimedia.org
Лидер оппозиционных сил Венесуэлы Хуан Гуайдо 15 апреля заявил о том, что кубинские и российские военнослужащие присутствуют на территории государства незаконно, так как их участие во внутренних делах не было одобрено парламентом.

Он подчеркнул, что разрешение на подобную интервенцию дал глава республики Николас Мадуро, информирует газета «Известия».

Гуайдо отметил, что лишь у парламента Венесуэлы есть право разрешать въезд на территорию военнослужащих из других государств. Он также сказал, что для оппозиции неприемлем военный вариант решения сложившегося в республике политического кризиса. Политик выразил опасение, что Мадуро может превратить государство в «еще одну Сирию».

Два лайнера с военнослужащими из России прибыли в Каракас марте. После этого Организация американских государств (ОАГ) предъявила РФ обвинения в «военном вторжении».

В ответ на это в МИДе РФ пояснили, что российские военные эксперты могут присутствовать в Венесуэле в рамках соглашения о ВТС, датированного 2001 годом.

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