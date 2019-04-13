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«Объективный имидж» на ВГТРК обойдется госорганам Башкирии в 30 млн рублей

13 апреля 2019, 08:30
Фото: gtrk.tv
Агентство печати и СМИ Башкирии 11 апреля провел конкурс, в котором принял участие единственный участник – ВГТРК.

Традиционный полугодовой контракт агентства печати и СМИ на поддержание объективного имиджа республиканских органов власти и освещение их деятельности получил ВГТРК. Он был единственным участником конкурса, прошедшего 11 апреля.

Контракт предусматривает трансляцию в эфире общероссийских телеканалов не менее 258 часов передач о работе региональных властей. 171 час из них должны быть информационного характера, 87 часов – тематического. По будням телеканалы группы ВГТРК, в том числе телеканал «Россия», должны рассказывать о работе властей не меньше часа и 50 мин, из которых не менее 15 мин — на башкирском языке, в выходные этому должно уделяться не меньше 85 мин. Сообщается, что телепередачи должны затрагивать такие «важнейшие события», как послание главы республики, выборы главы региона, 100-летие образования республики и др.

Аналогичный контракт ВГТРК достался в августе прошлого года. Тогда стоимость контракта составила 34,65 млн рублей.

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