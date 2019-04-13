«Объективный имидж» на ВГТРК обойдется госорганам Башкирии в 30 млн рублей

Контракт предусматривает трансляцию в эфире общероссийских телеканалов не менее 258 часов передач о работе региональных властей. 171 час из них должны быть информационного характера, 87 часов – тематического. По будням телеканалы группы ВГТРК, в том числе телеканал «Россия», должны рассказывать о работе властей не меньше часа и 50 мин, из которых не менее 15 мин — на башкирском языке, в выходные этому должно уделяться не меньше 85 мин. Сообщается, что телепередачи должны затрагивать такие «важнейшие события», как послание главы республики, выборы главы региона, 100-летие образования республики и др.