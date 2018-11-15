Репортаж ГТРК: Как в Уфе планируют избавиться от пробок

Среди главных ответов на этот насущный для всех уфимцев вопрос - постоянный мониторинг дорожного трафика при помощи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», внедрение «Автоматизированной системы управления дорожным движением», выяснил корреспондент Анвар Аслямов в репортаже "Вести-Башкортостан".