Жители Башкирии смогут проголосовать на выборах главы региона даже в Москве

Жители Башкирии смогут проголосовать на выборах Главы Республики Башкортостан на цифровых участках в Москве, об этом сообщил в ходе встречи с председателем Госсобрания республики член ЦИК России Евгений Шевченко.
В пресс-службе Госсобрания Башкирии сообщили, что в ходе рабочей встречи Толкачев и Шевченко обсудили различные вопросы развития федерального и республиканского избирательного законодательства, а также подготовку к предстоящим выборам главы Башкирии 8 сентября этого года.
Евгений Шевченко отметил, что на этих выборах жители Башкирии принять голосование даже в Москве. Для этого надо воспользоваться сервисом «Цифровой участок». Сначала необходимо через портал госуслуг открепиться от своего избирательного участка и выбрать один из 30 участков, которые будут открыты в Москве.
Пока такая система работает в пилотном режиме, потом цифровые участки будут открываться по всей стране, сообщил Шевченко. Таким образом, жители всех регионов смогут воспользоваться своим активным избирательным правом на ближайшем цифровом избирательном участке, вне зависимости от места регистрации жительства.