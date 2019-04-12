Жители Башкирии смогут проголосовать на выборах главы региона даже в Москве

Евгений Шевченко отметил, что на этих выборах жители Башкирии принять голосование даже в Москве. Для этого надо воспользоваться сервисом «Цифровой участок». Сначала необходимо через портал госуслуг открепиться от своего избирательного участка и выбрать один из 30 участков, которые будут открыты в Москве.