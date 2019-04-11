Утверждены кандидаты на должность главы Башкирии от «Единой России»

Встречи кандидатов с населением пройдут 13 апреля в селе Верхние Киги, 27 апреля – в Учалах, 18 мая – в Уфе, 29 мая – в Нефтекамске. На них выяснится, кто произведет наиболее сильное впечатление на избирателей. 8 июня состоится конференция регионального отделения партии, которая определит одного кандидата от «Единой России» на должность главы РБ.