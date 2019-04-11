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Утверждены кандидаты на должность главы Башкирии от «Единой России»

11 апреля 2019, 07:59
Помимо Радия Хабирова ими стали Зариф Байгускаров, Ляйсан Николаева и Борис Беляев.

Региональное отделение «Единой России» утвердило кандидатов от партии на должность главы Башкирии. Помимо действующего руководителя республики Радия Хабирова ими стали депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров, председатель регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева и глава Кумертау Борис Беляев.

Встречи кандидатов с населением пройдут 13 апреля в селе Верхние Киги, 27 апреля – в Учалах, 18 мая – в Уфе, 29 мая в Нефтекамске. На них выяснится, кто произведет наиболее сильное впечатление на избирателей. 8 июня состоится конференция регионального отделения партии, которая определит одного кандидата от «Единой России» на должность главы РБ.

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