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В Башкирии выборы будут идти на два часа дольше, чем раньше

10 апреля 2019, 11:18
Фото: Mkset.ru
Депутаты внесли поправки в республиканский Кодекс о выборах.

В Башкирии на предстоящих осенью выборах избирательные участки будут работать на два часа больше, чем прежде. Такие поправки внесли депутаты в Кодекс Республики Башкортостан о выборах, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.

Сейчас голосовать на избирательных участках можно с 8 до 20 часов местного времени. Если поправки будут приняты, тогда участки будут работать с 7 до 21 часа.

– Работу участков мы продляем для удобства избирателей. Предлагаемая норма даст возможность проголосовать большему количеству граждан, – прокомментировал поправки спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

– Сегодня график работы у всех разный, - пояснил он. - Многие граждане работают посменно, далеко не у всех воскресенье выходной день, особенно в период уборки урожая. И наоборот, те, кто отдыхает, нередко уезжают за город семьями и возвращаются вечером, не успевая проголосовать. Если вспомнить советский период, то избирательные участки и вовсе работали с 6 утра до 10 вечера. Думаю, увеличение времени работы не вызовет трудностей в работе избирательных комиссий.

Поправки в закон будут приниматься на ближайшем пленарном заседании парламента 25 апреля. Единый день голосования пройдет в этом году 8 сентября. В этот день мы будем выбирать главу Башкирии, а также состоятся выборы депутатов различных уровней в отдельных избирательных округах.

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