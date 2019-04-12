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На стадион после ЗАГСа: валлийский футболист женился на уфимке после матча

12 апреля 2019, 12:50
Фото: fcufa.pro
Молодой человек сделал предложение возлюбленной прямо во время матча «Уфа-Ростов».

А сегодня, 12 апреля, у пары состоялась свадебная фотосессия, прямо на стадионе «Нефтяник». Напомним, валлийский футболист команды «Кармартен Таун» Дэвид Уильямс сделал предложение руки и сердца своей уфимской возлюбленной Яне Козловой прямо во время перерыва победного для уфимской команда матча с «Ростовом».

Девушка ответила согласием. Сегодня прямиком из ЗАГСа Дэвид и Яна посетили ставших для них судьбоносный стадион «Нефтяник», где провели фотосессию. Футбольный клуб «Уфа» уже поздравил Дэвида и Яну со свадьбой и пожелал новоиспеченным мужу и жене огромного счастья, благополучия, согласия, мира и много футбола.

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#Новости#Фотофакт#Надежда Валитова#Спорт
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