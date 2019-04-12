На стадион после ЗАГСа: валлийский футболист женился на уфимке после матча

Девушка ответила согласием. Сегодня прямиком из ЗАГСа Дэвид и Яна посетили ставших для них судьбоносный стадион «Нефтяник», где провели фотосессию. Футбольный клуб «Уфа» уже поздравил Дэвида и Яну со свадьбой и пожелал новоиспеченным мужу и жене огромного счастья, благополучия, согласия, мира и много футбола.