На стадион после ЗАГСа: валлийский футболист женился на уфимке после матча

А сегодня, 12 апреля, у пары состоялась свадебная фотосессия, прямо на стадионе «Нефтяник». Напомним, валлийский футболист команды «Кармартен Таун» Дэвид Уильямс сделал предложение руки и сердца своей уфимской возлюбленной Яне Козловой прямо во время перерыва победного для уфимской команда матча с «Ростовом».
Девушка ответила согласием. Сегодня прямиком из ЗАГСа Дэвид и Яна посетили ставших для них судьбоносный стадион «Нефтяник», где провели фотосессию. Футбольный клуб «Уфа» уже поздравил Дэвида и Яну со свадьбой и пожелал новоиспеченным мужу и жене огромного счастья, благополучия, согласия, мира и много футбола.